Cabalgata de Carnaval en San Fernando: Una fiesta de niños

"Cuidado con la espada, Sara, que eso no es blandito", suelta una madre a su hija que se encamina hacia los primeros tramos del recorrido por el que transitará la cabalgata de Carnaval de San Fernando. La pequeña viste de pirata, disfraz que se repite entre el público infantil, entusiasmado con vivir su fiesta más importante de carnavales tanto sobre las carrozas como en la calle.

A pie o en carrito la mayoría de ellos llevan puesto trajes de princesas, de superhéroes, de Supermario o animalitos. "Oye, mamá", llama la atención una niña a su madre. "¿Qué quieres Blancanieves?", responde esta entre bromas. "Me ha preguntado si se vestía Rubén", cuenta una mujer a otra que llega unos minutos más tarde al punto de encuentro. "No, no le gusta el Carnaval", admite esta. Cuando el desfile pasa por delante, sin embargo, el chico no duda en tirar papelillos, acercarse a los personas que caminan entre carrozas y observar cada una de estas.

El sol aprieta por eso muchas personas mayores en silla de ruedas pasan la espera en la margen iluminada de la calle. En la otra impera la sombra, y a ella se trasladarán como respiro. Además, hace viento, pero la zona sombreada está protegida.

Los primeros en vislumbrarse en la distancia son los Transformers, que a su paso despiertan la admiración de pequeños y adultos. Muchos se acercan para hacerse fotos y quedarse con el recuerdo. Estas máquinas con vida se dejan querer y acuden a un lado y otro para saludar y chocar manos. También bailan en su camino.

Las carrozas presentan a personajes reconocibles. La primera se dedica a las emociones de la película Inside out, pero después irán El llanero solitario, Super Mario Bros (el videojuego convertido en filme), Hotel Transilvania y Up. Batman, Supermán y Spiderman protagonizan una de las carrozas, mientras otros superhéroes los observan desde el suelo. Son pequeños y pequeñas disfrazados de Los increíbles, Wonder Woman o el Capitán América. Mucha marcha llevan las señoras de melenas rubias y mallas y faldas rosas (y un señor Kent) a ritmo de las canciones de la película Barbie. La Sirenita y las colombinas cierran el cortejo.

Suena un cumpleaños feliz entre el público que aprovecha el paso de un grupo de mujeres que van de porción de tarta. Es uno de los grupos que hacen de pasacalles entre carrozas. Están los bufones copleros de Sal de Coplas, los Anonymous Gaditanos y la comparsa juvenil 'El Arca de Cádiz', entre otros. El baile lo ponen los personajes de Super Mario Bros que se mueven con música de videojuego o los de Hotel Transilvania muy metidos en el papel. El ritmo carnavalero lo llevan en su avance unos cocineros muy marchosos y unas flamencos con pitos muy implicados.

A su paso ha quedado un reguero de papelillos y otras muchas serpentinas. Han contribuido a ello los vendedores ambulantes, uno al principio, una decena más tarde. Cuando el primero pasa la primera vez va pregonando "papelitos, papelitos". Justo antes de avanzar la cabalgata pregona "papelillos, papelillos". Ya se le ha pegado el ambiente de fiesta.