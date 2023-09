El COE recibe el XII Premio Cortes con el compromiso de luchar por "el desarrollo, la paz y la dignidad humana"

El Comité Olímpico Español (COE) recibe el XII Premio Cortes Real Isla de León por la contribución del deportes y del movimiento olímpico internacional en la construcción de "una sociedad más libre, más justa y democrática, gracias a su compromiso con la igualdad y con la defensa de los derechos humanos". "Los valores que el movimiento olímpico abraza", defiende la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada- que se refiere a la cultura de la paz y la no violencia, la concordia internacional, la solidaridad, la hermandad, la dignidad, el respeto, la igualdad, la inclusión o la diversidad, "son los mismos que sostienen a este premio". El presidente del COE, Alejandro Blanco, ha sido el encargado de recoger la distinción para reiterar el compromiso con el desarrollo, la paz y la dignidad humana" del olimpismo en este nuevo 24 de Septiembre, aniversario de Las Cortes de La Isla de 1810, que tiene su vertiente institucional, pero también se vive en la calle con actividades culturales como la recreación del juramento de Las Cortes, y gastronómicas como la Feria Gastronómica de la Bahía o la Croquetour.

Tanto Blanco como Cavada han expuesto en sus discursos la vinculación del movimiento olímpico con la labor que desempeñaron los diputados de Las Cortes y los valores que buscaban que recogiera la Constitución de 1812. El presidente del COE aludía a la Carta Olímpica, y concretamente su segundo principio fundamental que establece que "el objetivo del olimpismo es poner el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser humano con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana". "Desarrollo, paz y dignidad humana son conceptos que inspiran la Constitución de 1812 y que están presentes en la Constitución de 1978", relacionaba.

La alcaldesa isleña comparaba algunas de las propuestas y reformas planteadas por los diputados de Las Cortes con la filosofía del padre del olimpismo moderno y el propio lema de los Juegos Olímpicos. Se centraba en concreto del "amplio mapa de reformas progresistas" en las ideas "imbuidas por el principio de una educación universal con la que progresar y hacer mejorar a la sociedad", "ideas dirigidas a fundar un sistema de instrucción pública en el que integrar un plan de crianza o educación física nacional". Era un instrucción marcada por la impronta militar pero también con la vocación pedagógica de "mejorar la fuerza, la agilidad y la destreza" de los ciudadanos y de ensanchar horizontes y espíritus, tal y como lo soñaba Jovellanos", recordaba. En su intervención se preguntaba si no compartía inspiración con "la filosofía de Pierre de Coubertin, el padre del olimpismo moderno" ya trasladados en el tiempo al Congreso Internacional Atlético de París de junio de 1894. "¿No la creemos adivinar en el Citius, Altius, Fortius, en el honroso lema de los Juegos Olímpicos?", abundaba.

El responsable del COE se ha reconocido sorprendido por este reconocimiento, "cuando recibí su llamada para comunicarnos que recibíamos el Premio Cortes de la Real Isla de León de 1810 mi primera impresión es que se había equivocado, que no me estaba llamando a mí". Para el organismo la distinción tiene un significado muy importante. "Lejos de ser engrandecido nuestro orgullo el premios nos ha imbuido de una inmensa responsabilidad y humildad", manifestaba. Responsabilidad por convertir al COE en "salvaguarda de los valores que representa". Humildad para no olvidar que son "herederos del sacrificio de hombres y mujeres que hicieron posible que hoy celebremos la unión de dos realidades paralelas y entrelazadas: los valores democráticas y los valores olímpicos". "Los valores son por lo que vivimos, son las causas que defendemos y son lo que luchamos", dejaba claro.

Cavada resaltaba la contribución del movimiento olímpico "para una sociedad más justa". El ejemplo más presente es su implicación con los refugiados. "Río 2016 pellizcó la conciencia del mundo y le recordó el drama que cruza a las más de 100 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares sin mirar atrás, amenazadas por el hambre, los conflictos armados, la vulneración sistemática de susderechos y la negación de su identidad", rememoraba. En 2016 se alababa la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con este Premio Cortes. Ahora se incide en la implicación del olimpismo en esta problemática mundial. "Los Juegos de Río de Janeiro marcaron un antes y un después con la creación del Equipo Olímpico de Refugiados del COI (Comité Olímpico Internacional)" que acogía a deportistas sin bandera y sin himno bajo los estandartes y símbolos olímpicos. Actualmente, el COE "abandera" el trabajo de acogida de deportistas refugiados con el primer centro de entrenamiento e integración del mundo para personas refugiadas en Getafe.

El discurso de la alcaldesa recogía nombres propios de deportistas marcados por el olimpismo. El primero mencionado fue Popole Misenga, uno de los atletas que participó en Río 2016 dentro del equipo olímpico de refugiados. Pero también destacaba, en el plano de la diversidad y el trabajo del COE en este sentido, las figuras de Teresa Perales y Carmen Riu Pascual, cuyos hitos deportivos están separados por cinco décadas pero se pueden enmarcar en el "deportes, sin apellidos, con mayúsculas". Perales es la atleta olímpica más laureada en la historia de España con 27 medallas paralímpicas en natación. La nadadora Riu Pascual fue en 1968 la primera medallista paralímpica de España y la primera mujer española en subirse al podio de una cita olímpica.

La igualdad de género es otro principio de la sociedad en el que el movimiento olímpico ha puesto su granito de arena. En París 1900 participaron primera vez mujeres, 22 exactamente. París 2024 será la primera edición con plena igualdad de género, "la primera en la que competirán el mismo número de mujeres que de hombres". No es la meta, advertía Cavada, que hay que cambiar "ese tan solo 10% de entrenadoras, eseapenas 24% de deportistas federadas en nuestro país". "La brecha salarial, la escasa presencia en cuerpos técnicos, en cargos directivos, en espacios de liderazgo y de decisión", añadía. "Queda mucho trabajo por hacer (...). Lo estamos viviendo estos días", apuntaba sobre la situación de la Selección Española Femenina de Fútbol. "Estamos en ello. El COE, en una posición de relevancia a través de su permanente diálogo con las federaciones deportivas y con el trabajo transversal de su Comisión de Mujer e Igualdad de Género como herramienta necesaria. Ayuntamientos como este, multiplicando nuestro compromiso con el fomento del deporte base entre las más pequeñas y las adolescentes", matizaba.

Entre los retos que el olimpismo tiene por delante la regidora de San Fernando mencionaba los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para centrarse en la lucha contra la emergencia climática, "para cuidar al castigado planeta que nos cobija y hacer de las citas olímpicas ejemplo de neutralidad climática, rebajando para ello su impacto medioambiental", desafió. El COE tiene en marcha iniciativas en esta línea como el Green Flame, con el que medir y reducir las emisiones de CO2 generadas por el deporte, y la creación del Grupo Somos Deporte Sostenible, "al que se han adherido hasta el momento una cuarentena de federaciones deportivas españolas"

Los compromisos aplicados al deportiva se encaminan a promover la movilidad sostenible (en todos los eventos deportivos), promocionar la economía circular y un sistema de gestión de residuos eficiente, Aumentar el uso de las energías renovables en instalaciones y eventos; y acelerar la transformación digital. "Al planeta se le escapa la vida", "necesitamos convertir la acción climática en nuestra principal prioridad", "la realidad nos apremia", avisaba Patricia Cavada. San Fernando comparte esos compromisos, reconocía, "como ciudad del deporte, como anfitriona de eventos deportivos internacionales de todos los niveles y como población enclavada en un privilegiado parque natural que proteger y mimar".

Con sus palabras, Alejandro Blanco ya había asumido momentos antes el papel del COE para mantener los valores de justicia, igualdad, mérito, respeto, esfuerzo y responsabilidad que rigen la competencia deportiva y que deben formar parte de la sociedad. "La democracia y el olimpismo son hijos de una misma cuna, la griega", recuperaba para insistir en la vinculación del trabajo que el organismo y el movimiento olímpico hace en la actualidad con la responsabilidad que tuvieron los diputados de Las Cortes de 1810. "El COE asume las mismas responsabilidades que los diputados adquirieron en este mismo lugar, este Teatro, hace más de 200 años", se comprometió. Ya lo había dicho: desarrollo, paz y dignidad humana.