Bazán aplaude la prórroga del contrato del agua y lamenta que "no todos los partidos hayan estado a la altura"

La asociación de vecinos Bazán ha mostrado su satisfacción ante la aprobación de la prórroga del contrato del agua y del alcantarillado que ayer se aprobó en el pleno en tanto que esta medida acarrea inversiones que se centrarán especialmente en la barriada.

El colectivo, antes de la sesión, se había posicionado ya a favor de esta propuesta y había pedido a las distintas formaciones políticas que la apoyaran. Así, la directiva que preside José María Santos Bonet, ha agradecido especialmente a PSOE y Vox que hayan votado a favor de la prórroga y, por ende, de las inversiones previstas en la barriada Bazán.

Según la asociación de vecinos, ambos partidos "han puesto nuestros problemas por encima de cualquier otro interés político" y "han actuado con sentido común y sensibilidad" para dar respuesta a las carencias de una barriada integrada por 700 viviendas y en la que residen 3.525 personas.

Para el resto de formaciones que no apoyaron la prórroga del contrato del agua y alcantarillado -PP, AxSí, Cs y Podemos- el colectivo ha tenido palabras muy diferentes. "Lamentamos que no todos hayan estado a la altura", afirma en un comunicado en el que también agradece a la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León "no hacer de esta necesidad un enfrentamiento entre barriadas".

"Por fin se ha dado el paso definitivo que necesita nuestra barriada para solucionar un problema que hemos venido sufriendo desde que en 1956 se construyeran estas viviendas. Estas inversiones llegan 25 años tarde, pero bienvenidas sean", afirma la asociación de vecinos.