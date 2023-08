Bahía Sound Day en San Fernando: Los Hermanos Dalton juegan en casa y hacen amigos

Fueron los primeros en salir al escenario del Bahía Sound Day. Lo hicieron cuando el sol aún se mostraba en el horizonte y había que buscar la sombra en un recinto que todavía a esa hora empezaba a animarse. A los Dalton les tocó la tarea de abrir el show y de caldear el ambiente para una larga, larga noche que luego seguiría con Leiva, Viva Suecia y Second.

Pero jugaban en casa, que eso siempre cuenta a favor. Y no parecía importarles ser los teloneros. Muy al contrario, a la banda isleña de los hermanos Gómez se le vio disfrutar de lo lindo tocando en un escenario así y en su ciudad natal. "Es un lujo", reconoció Josema, que días antes del concierto había advertido a sus seguidores a través de las redes sociales que había que estar tempranito para no perderse la actuación.

Los Hermanos Dalton, banda que ha acompañado en su recorrido a una generación de isleños y que eran indies antes se hablara de eso de ser indie, se empleó a fondo a la hora de repasar los temas de su trayectoria, desde los temas de Vitamina D a los de Revolución. Así que para muchos de los asistentes era un poco tirar de nostalgia mientras sonaban Luces de Hollywood, Perdiendo el tiempo o Nada suena igual.

La banda, por supuesto, se encargó de poner la nota isleña a un festival -el Bahía Sound y su Bahía Sound Day- que ha devuelto los conciertos de verano a San Fernando. Y puso de manifiesto que, a pesar de los años discurridos, sigue gozando de buena salud cuando de se trata de coger una guitarra y ponerse a cantar.

Los Dalton estuvieron arropados por sus amigos, sus seguidores -bromearon- que afortunadamente son muchos (e incondicionales). Pero también hicieron nuevas amistades, nuevos daltónicos, en este prólogo musical del Bahía Sound Day, al que pusieron a tono con temas como Los latidos de siempre y Tú revolución. Hasta se atrevieron con una particular versión del clásico de los Beatles Here comes the sun.

Fred Flintstone y Pink Panther fueron otros de los clásicos de la banda isleña que se encargaron de levantar el telón en esta larga velada de música en directo, en la que no faltó tampoco Se acabó la fiesta. Aunque la fiesta, claro, no había hecho más que empezar en San Fernando.