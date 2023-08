Bahía Sound Day 2023 en San Fernando: Horarios y entradas para los conciertos de Leiva, Viva Suecia y Second

Bahía Sound Day regresa este 2023 con el grato recuerdo dejado el año pasado por las grandes actuaciones de C.Tangana, Nathy Peluso y Rigoberta Bandini, entre otros. Este año esta jornada, que se espera de las más multitudinarias de este ciclo de conciertos, apuesta por el pop y el indie rock. El cartel presenta de todo un poco: nostalgia local, un hasta siempre, la euforia del momento y la experiencia de uno de los nombres más exitosos del panorama nacional.

La apertura de puertas será a las 19 horas, una hora antes del primer concierto, que será a las 20 horas. La entrada general tiene un coste de 37,99 más gastos de gestión. Uno de los grandes atractivos de este festival es también el recinto, que este año cuenta con una zona de restauración renovada y un beach club con piscina.

Horarios y cartel del Bahía Sound Day 2023

Hermanos Dalton - 20.00 horas

Esta banda local de San Fernando tuvo su momento fuerte en los 90. Su sonido power pop, se encargará de abrir la veda de una noche que promete estar cargada de momentazos. Los hermanos Gómez Oneto juegan en casa y tienen ganas de que sea una tarde-noche mítica.

Leiva - 22.00 horas

Uno de los artistas españoles más laureados. Su carrera en solitario es tal que hace 'olvidar' a Pereza, uno de los grupos de pop rock más emblemáticos de la historia musical española. Leiva está en las últimas semanas de su gira 'Cuando muerdes..' que acabará con tres fechas en el WiZink Center. Después de eso, tendrá un parón indefinido. El madrileño viene tras estar en México unos días grabando su próximo disco. Así que retomará su gira delante de los isleños, que tendrán el placer de ser los últimos andaluces que vean a Leiva con su actual show. Después de eso, se marchará a hacer una mini gira por Latinoamérica. Leiva es de los pocos que puede presumir tener dos Goya, de producir a artistas como Sabina y, mientras tanto, seguir creando canciones que asaltan las listas de éxitos. Todo ello acompañado de una banda, donde está su hermano Juancho de Sidecars, que tiene un directo de kilates.

Viva Suecia - 00.45 horas

Los músicos del momento en el indie rock. Sus vídeos en conciertos y festivales confirman que han traspasado el umbral de los grandes. Tienen demasiados himnos y eso es un síntoma de inmortalidad. 'El Amor de la clase que sea' es el disco que vienen a presentar. Probablemente, en esa gran noche muchos esperen alguna colaboración especial con otro compañero de cartel. A San Fernando vienen por segunda vez, tras estar en una versión pandémica en la que todos los asistentes estaban sentados. Aquella vez ofrecieron un cautivador concierto donde mezclaban su habitual ritmo frenético con versiones acústicas de temas tan incisivos como 'Los Años'. Por entonces, la voz de Rafa Val alcanzó las profundidades de las aguas de la Bahía de Cádiz. En esta ocasión, 'Los Años' sonará de nuevo, con otro tono, el de la alegría de saberse eternos durante un concierto de Viva Suecia. Será toda una fiesta.

Second - 3.05 horas

La banda murciana ha sido un pilar del movimiento indie durante mucho tiempo. Este grupo abrió el camino a muchos de los grupos que hoy encogen el corazón de los fans. La vida de carretera y guitarra está cerca de expirar para Second, que actuará por última vez en la provincia de Cádiz después de una larga trayectoria. Su participación más reciente por la provincia fue en el No Sin Música de 2019. Todos sus conciertos de esta gira están cargados de emotividad. No es para menos, los suyos ven cómo suenan los últimos acordes de un grupo que lo deja, que se retira para siempre.