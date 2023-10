El Ayuntamiento quiere retomar "en los próximos meses" el proyecto de la zona gourmet de hostelería en el Mercado Central de San Fernando

El gobierno municipal estudia las opciones jurídicas que tiene para resolver el contrato para la redacción del proyecto de la segunda fase de la remodelación del Mercado Central; una actuación pretendida desde el primer mandato de Patricia Cavada que, entre otras cosas, pasa por dar cabida a una zona gourmet de hostelería al objeto de revitalizar la plaza de abastos de manera similar a lo que se ha hecho en otras localidades.

La idea es "cambiar de rumbo" y volver a licitar la redacción del proyecto una vez que se consiga solventar la situación administrativa del actual contrato.

Así lo afirmó el delegado general del área de Desarrollo Económico, el socialista Conrado Rodríguez, en el pasado pleno al debatirse una moción del grupo municipal Vox en la que se insistía en la necesidad de ejecutar estas obras pendientes desde hace años.

La redacción de este proyecto, que completará las primeras obras iniciadas en 2018 con el traslado de los puestos de pescadería, se adjudicó en mayo de 2021 por 12.940 euros. Sin embargo, problemas con la empresa a la que se le encargó el contrato han impedido que el trabajo se termine y que pueda darse el siguiente paso: licitar la ejecución de las citadas obras, de las que se habla desde dos mandatos atrás en el tiempo.

"No nos gusta como se ha ido realizando, no nos gusta cómo ha quedado y creemos que no hay forma de reconducirlo. Entonces estamos viendo jurídicamente las opciones que tenemos para la resolución, hacer un nuevo proyecto y acometer esa segunda fase tal y como entendemos que debe hacerse esa puesta en valor del Mercado incorporando no solo la hostelería sino también actividades de alimentación que potencien su oferta global y una mayor integración con el entorno que le rodea", explicó el edil.

Rodríguez aseguró que retomar la remodelación del Mercado Central "es uno de los retos que nos marcamos en los próximos meses" y aseguró que hay dotación presupuestaria para afrontar dicha actuación.

Eso sí, desde el gobierno municipal se reconoció que era "uno de los temas que se había quedado pendientes" y se admitió que era "una de esas cuestiones que no nos ha salido todo lo bien que hubiésemos querido".

El aire acondicionado

La moción que Vox llevó al pleno del pasado viernes, y que se aprobó por unanimidad, no solo insistía en las obras de la segunda fase de la remodelación del Mercado Central sino también en los evidentes problemas de climatización que presenta la principal plaza de abastos de San Fernando y que han motivado las quejas de los detallistas. "Llevan cuatro veranos sin aire acondicionado a pesar de que los detallistas pagan mensualmente una cantidad exclusiva para este servicio", explicó el concejal Ángel Aparicio.

Precisamente, como se recordó durante el debate, el Ayuntamiento de San Fernando acaba de adjudicar -el pasado 19 de septiembre- el contrato para el suministro e instalación de 6 unidades acondicionadoras del Mercado Central por 23.724,53 euros. El plazo de ejecución del contrato es de un mes, así que se espera la pronta resolución de este otro conflicto.

"Los isleños se van a comprar al mercado de Chiclana"

Al enumerar las carencias que presenta el Mercado Central, el concejal de Vox Ángel Aparicio afirmó que "nos come la tostada Chiclana" y recordó que cada vez son más los isleños que se desplazan hasta la localidad vecina para hacer sus compras. "Los isleños se van a comprar al mercado de Chiclana", dijo al aludir, además del problema del aire acondicionado, a cuestiones como el difícil acceso al parking, la ausencia de una adecuada señalítica o el caos circulatorio en el que se han convertido las calles del entorno.