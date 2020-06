El Ayuntamiento de San Fernando duplica las ayudas a pymes y autónomos tras recibir 905 solicitudes

La alcaldesa, Patricia Cavada, y la delegada de Orientación y Formación para el Empleo y Emprendimiento y Economía Social, Regla Moreno, han anunciado hoy que el gobierno municipal ha decidido duplicar los fondos destinados a la convocatoria de subvenciones destinadas a pequeñas empresas y autónomos de la localidad que se han visto afectados la paralización de la actividad durante el estado de alarma.

Esta convocatoria contaba con una dotación de 250.000 euros de presupuesto, después de que el gobierno municipal ya hubiera decidido aumentar el importe inicial de partida. Ahora, esta orden de ayudas -"que es la más cuantiosa y con mayor presupuesto de toda la provincia de Cádiz", señala el ejecutivo de Cavada- va a aumentar en otros 260.000 euros que proceden de la subvención que va a conceder al Ayuntamiento la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz para paliar los efectos del coronavirus. De esta forma, finalmente las subvenciones que se van a otorgar a las pequeñas empresas y autónomos isleños sumarán más de medio millón de euros.

Precisamente, hoy se ha celebrado la reunión telemática de la junta general de la Mancomunidad en la que se ha aprobado el uso de estos fondos y el reparto entre los diferentes consistorios mancomunados.

La alcaldesa ha insistido hoy en que "con esta aportación íntegra de la subvención de la Mancomunidad para esta orden vamos a duplicar las posibilidades de ayudar al tejido empresarial local con medidas de respaldo que amortigüen las consecuencias que ha provocado esta pandemia". "Siempre hemos dicho que vamos a estar al lado de nuestros empresarios y autónomos, y con esta convocatoria y la nueva dotación de fondos vamos a cumplir con creces este compromiso", ha añadido la regidora.

Cavada ha insistido en que "desde el Ayuntamiento vamos a hacer todos los esfuerzos para apoyar que las empresas sobrevivan y se mantengan con estas acciones directas y con todas las demás que estamos poniendo en marcha para dinamizar la economía".

Por su parte, la delegada de Orientación y Formación para el Empleo y Emprendimiento y Economía Social ha recordado que esta subvención incorporaba la posibilidad de aumentar su presupuesto sin tener que volver a abrir una nueva convocatoria para llegar a más beneficiarios. De esta forma, como ha explicado, "podemos ampliar el crédito para estas subvenciones sin que se tengan que presentar solicitudes".

Esto se realizaría con una resolución complementaria para conceder las prestaciones a aquellas empresas o autónomos que ya cumpliesen con los requisitos, pero se hayan quedado como suplentes en la primera fase al agotarse los 250.000 euros de fondos.

La convocatoria de subvenciones destinadas a pequeñas empresas y autónomos de la localidad afectados por la crisis del Covid-19 ha recibido 905 solicitudes. El plazo de presentación de las mismas se cerró el pasado 10 de junio y actualmente se está procediendo a comprobar que todas ellas cumplen los requisitos que recoge la orden. Como ha explicado Moreno, "en estos momentos nos encontramos por tanto en el periodo de instrucción donde vamos a examinar y valorar toda la documentación aportada por los solicitantes".

La alcaldesa y la delegada han coincidido en destacar el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para poder llevar a cabo, durante esta crisis social y económica, medidas para paliar esta situación y han recordado que esta línea de ayudas "ha sido fruto del consenso, escuchando las aportaciones de los agentes económicos de la ciudad a los que tenemos que dar las gracias por su implicación". En este sentido, han reiterado el agradecimiento a Acosafe, Asihtur, Fedeco, CEC y Horeca.

Esta convocatoria de subvenciones está formada por tres líneas de ayudas. La primera destinada a subvencionar a negocios de hostelería, organización de espectáculos y eventos que se encuentren entre los que han sido afectados por el cese de la actividad y que dispone de un presupuesto de 100.000 euros; la línea 2 de ayudas al sector del comercio menor y los no incluidos en línea 1 que se encuentren entre los que han sido afectados por el cese de la actividad suma otros 100.000 euros de fondos; mientras que la línea 3 de ayudas al resto de sectores no incluidos en líneas 1 y 2 y que no se hayan visto obligados a cerrar pero presenten pérdidas contará con 50.000 euros de presupuesto. Las dos primeras líneas tienen una cuantía máxima de 1.000 euros por ayuda, ya que se han igualado las cantidades, y la tercera de 500 euros.

Otro aspecto a destacar de las bases es que la convocatoria establece que, si el presupuesto asignado a una o varias de las líneas anteriores no se agota, el importe no utilizado se repartirá de forma proporcional entre las líneas que sí lo hayan agotado.

La convocatoria también recoge la solicitud de los agentes económicos de que no sea necesario presentar justificación de las pérdidas en los casos de los negocios de las líneas 1 y 2, que se han visto obligados a cerrar durante el estado de alarma.

Además, insiste el equipo de gobierno, "se han flexibilizado y simplificado trámites, siempre dentro de lo que permite la normativa". "Así, por ejemplo, la exigencia de mantener la actividad empresarial después de la concesión de la subvención se ha reducido a 8 meses", matiza.

Del mismo modo, la orden contempla que se tramite y se abone la ayuda al beneficiario en cuanto esté resuelta la concesión solo con una declaración responsable, para ya justificar a posteriori, lo que agiliza mucho los tiempos e inyecta liquidez de forma directa a las empresas. Las bases también incluyen que el abono de estas subvenciones se haga un pago único por la totalidad del importe concedido.

Las ayudas son compatibles con otras subvenciones de las que se puedan beneficiar las empresas y autónomos de San Fernando. El equipo de gobierno hace hincapié también en que se podrán subvencionar conceptos como costes salariales, alquiler del establecimiento, seguros relacionados con la actividad, gastos de funcionamiento de la actividad abonados por la persona beneficiaria, tasas y tarifas efectivamente pagadas relacionadas con la actividad y otros gastos de funcionamiento.