AxSí denuncia que el gobierno de San Fernando pierde una subvención para el déficit del autobús urbano

Andalucía por Sí (AxSí) denuncia una pérdida del gobierno de San Fernando de una subvención de casi 70.000 euros del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para reducir el impacto sobre las arcas municipales del déficit que acumula el transporte urbano público. El servicio cerró 2022 con 1.430.242,38 euros de déficit que el Ayuntamiento deberá de abonar a la empresa concesionaria

Desde que Patricia Cavada, expone el grupo municipal andalucista, es alcaldesa el déficit del autobús urbano se ha visto incrementado en un "escandaloso" 41,72%, pasando de poco más de un millón de euros a acercarse a 1,5 millones de euros. Entre 2020 y 2022 el servicio ha perdido nada 603.430 viajeros, lo que supone un 30,97%. Tampoco ayuda a mejorar los datos económicos que el gobierno haya perdido al subvención del Ministerio y esté aplicando desde enero el 50% de descuento a los viajeros que posean el abono multiviaje, ya que los ingresos del servicio se verán mermados a la mitad este año.

"La propia Intervención General aborda esta preocupante situación y la pérdida de esta subvención en un informe en el que subraya la necesidad de insistir en la consecución de ayudas estatales para que el Ayuntamiento pueda asumir el déficit. También llama la atención que no se haya ni siquiera movido un papel para solicitar las subvenciones de entre 6.000 y 12.000 euros que podrían haberse tramitado por cada uno de los tres últimos vehículos retirados del servicio. La consecuencia fue que, tal y como se pudo comprobar en la resolución provisional del 12 de abril de la Subdirección General de Gestión, Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, San Fernando quedó fuera del listado de beneficiarios de estas ayudas directas a las que optan aquellos ayuntamientos que han procedido a la reducción en un 50% del precio del título multiviaje previsto legalmente en el Real Decreto Ley 20/2022", comenta el portavoz del grupo municipal de AxSí, Fran Romero.

El concejal andalucista muestra su asombro ante las incomprensibles excusas que Cavada da a este recurso provisional a través de un recurso: "La alcaldesa socialista explica en su recurso, presentado el 14 de abril, que se ha procedido a repetir los trámites de solicitud de la ayuda "ya que, por algún motivo, posiblemente una deficiencia técnica debido a los problemas de conexión con los servidores municipales informáticos que se vienen sufriendo desde principios de este ejercicio 2023 en este ayuntamiento, no consta trámite alguno de dicho procedimiento". Estas alegaciones han sido desestimadas, advierte Romero, por no haberse presentado la solicitud en el plazo previsto legalmente. "No es excusa, aunque cada cierto tiempo los servidores municipales fallen dejando secuestrada la gestión municipal durante días, pero esa es otra historia", señala.

El portavoz subraya que el interventor advierte en su informe sobre la posibilidad de que de nuevo se repita la omisión de trámites indispensables y el Ayuntamiento pierda de nuevo esta ayuda, que ante el creciente déficit previsto se hace cada año "más indispensable".

"Nada ha cambiado y, lamentablemente, Cavada ha iniciado su mandato como lo terminó: dejando claro que entre sus prioridades no se encuentra la economía familiar de los isleños e isleñas, insistiendo en su incapacidad para fiscalizar las obras y servicios municipales y utilizando su mayoría absoluta para no dar explicaciones de sus errores e irregularidades. A la alcaldesa no le importa equivocarse cuando son los bolsillos de las familias de San Fernando las que soporten las consecuencias de su mala gestión. Sirva de ejemplo la pérdida de 1,2 millones de euros de los fondos ITI para la remodelación de León Herrero o el millonario sobrecoste que habrá que asumir de su gran fracaso: las obras de La Magdalena", se queja Fran Romero.

Desde AxSí piden al gobierno que articule las herramientas para que La Isla no pierda de nuevo la ayuda para afrontar el déficit de un transporte público que "el PSOE no ha sido capaz de dinamizar ni de hacer atractivo para los usuarios como el medio de transporte sostenible que es". "Además, insistimos en la necesidad de que, de una vez por todas, Cavada abandone su forma de gobernar opaca y autoritaria y opte por una gestión transparente y participativa", concluye Romero.