AxSí San Fernando hace balance del pleno y asegura que el debate confirma la "negligente gestión" de Cavada

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha ofrecido un balance de los asuntos más relevantes tratados durante el pleno ordinario de este jueves.

En primer lugar, el edil andalucista se refiere a la liquidación del presupuesto municipal de 2021, del que se han quedado sin gastar la friolera de más de 46 millones de euros, que suponen un 40% del presupuesto. "Los informes de control interno revelan que no se han cumplido los objetivos programados, que el gasto ha bajado un 4% entre 2020 y 2021 con la profunda crisis que hemos vivido en ese año y que cuatro de cada diez euros de lo recaudado del bolsillo de los isleños, que asumen una presión fiscal insoportable, no se han gastado por inoperancia del gobierno local. En el capítulo de inversiones la gestión presupuestaria de Cavada es aún peor, ya que ocho de cada diez euros, un 80%, se han quedado sin gastar", indica el portavoz de AxSí.

"Evidentemente la primera consecuencia de no gastar el dinero recaudado -y bien que se ha recaudado del bolsillo de los isleños durante el mandato (6% más de IBI, 14% más del recibo del agua y 150 euros por familia de la nueva Tasa de residuos)- es que se produzca un remanente de más de 16 millones de euros. E incomprensiblemente Cavada lo vende como algo positivo a presumir, como si esta ciudad no tuviese necesidades. ¿Cómo se entiende que existan partidas presupuestarias de las que no se haya gastado ni un sólo céntimo de euro o se gaste muy poco? Zonas verdes abandonadas, alumbrado público tercermundista, vías y calles destrozadas o partidas de servicios sociales sin gastar con la que está cayendo y cada vez más familias isleñas en situación de vulnerabilidad. Esa es la realidad de un equipo de gobierno que presupuesta mal e invierte peor. La gestión de Cavada no pasa por la diligencia de un buen padre o madre de familia, ya que ella sólo gasta diligentemente en propaganda y en sus caprichos y de manera negligente en las partidas verdaderamente esenciales y prioritarias", continúa el edil desde AxSí San Fernando.

Por otro lado, Romero arremete también contra la modificación de crédito de más de 8 millones de euros que se ha aprobado en el pleno y que, a juicio de este edil, se destinará a "caprichos": 6,3 millones de euros a los bancos sin la obligación de hacerlo, más de un millón de euros al planetario, 325.000 euros más a la plaza del Rey, etc... "Frente a prioridades que se ignoran como el estado de muchas vías públicas de San Fernando, de colegios como el de San Ignacio y edificios municipales como el de la Cruz Roja, la nueva sala de estudios, la piscina de verano, las vueltas de afuera, la segunda fase del mercado central, etc...", señala el concejal.

Además, Romero se pronunció sobre el nuevo contrato de abastecimiento y saneamiento. "Tres años después del infame pleno en el que el PSOE junto con Vox aprobó una nueva prórroga con una subida anual del recibo del agua durante cuatro años, hasta un 14% más al final del mandato, aparece por fin el primer expediente en relación con este nuevo contrato, que tendrá una muy compleja y larga tramitación administrativa. Sin ninguna participación ni transparencia, la demora de tres años en iniciar el procedimiento nos llevará a una nueva prórroga de cuatro años y a una nueva subida de un 14% en el recibo del agua. Sin embargo, antes de las elecciones de mayo de 2023, Cavada dirá exactamente lo mismo que dijo antes de las elecciones de 2019 en relación con la tasa de residuos o la prórroga del contrato del agua: jurará y perjurará que no habrá más prórrogas y pasadas las elecciones, en verano del año que viene, volverá a prorrogarla. Nos mentirá una vez más como ya nos mintió. La clave ahora está en no creerla dados sus antecedentes", apuntó Fran Romero.

El portavoz también intervino en el punto que abordaba el déficit del transporte público de San Fernando. "Este déficit creció en 2020 un 20%, en 2021 un 40% y en 2022 llega casi al 50%, alcanzando casi 1,5 millones de euros en el pasado ejercicio. Y ya el gobierno de PSOE y Cs no se puede escudar en la pandemia para justificar estos datos. De nuevo han incumplido promesas como la reorganización de líneas o las campañas para fomentar el uso de este transporte, nuevas marquesinas, mejorar la línea de la playa, aplicar bonificaciones o incorporar una línea circular que demandan las dos federaciones de asociaciones de vecinos. ¿Dónde están el plan de movilidad o la nueva ordenanza de tráfico?, ¿por qué no se convoca el consejo local de tráfico?, ¿por qué no se apuesta por un medio que es sinónimo de sostenibilidad?, ¿por qué se ignoran todas las aportaciones que desde este grupo hemos ido proponiendo en sucesivas mociones?", se preguntó.

Romero también ha celebrado que ayer saliesen adelante por unanimidad las dos mociones que el grupo municipal AxSí llevó al pleno. En la primera de ellas se instaba a la Demarcación de Costas, a la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de San Fernando a que, en el menor plazo posible, estableciesen sus respectivas competencias en cuanto a la conservación de las vueltas de afuera de San Fernando y las ejecuten con la máxima para salvaguardar la seguridad de los vecinos de la zona. Por último, se exige al Ayuntamiento, que insiste en mirar para otro lado, que asuma las tareas más urgentes en caso de que tanto el Ministerio como la Consejería ignoren esta necesidad.

La segunda moción presentada por la formación política instaba al Ayuntamiento a que licite en el menor plazo de tiempo posible la ejecución de la segunda fase de las obras de remodelación del Mercado Central, así como que garantice el correcto funcionamiento del sistema de climatización de dichas instalaciones. En este caso, Romero aún no sale de su asombro ante la réplica que ofreció la nueva concejala de Urbanismo, que explicó que se había intentado contactar con la empresa adjudicataria en sucesivas ocasiones pero que ésta ya "ni siquiera respondía a las llamadas de teléfono". "Es vergonzoso que, tras más de un año de haber adjudicado la redacción del proyecto, la excusa que se ponga para justificar que no se haya ejecutado esta obra tan determinante sea que la empresa no coge el teléfono. No es ni medio normal y de nuevo resume la forma de gestionar y las prioridades del gobierno de la señora Cabada. ¿En manos de quién estamos?", insiste Romero.

Por último, y ya en el apartado de ruegos y preguntas, Romero, en nombre de los grupos políticos de la oposición de la Corporación Municipal, dio voz a las auxiliares del servicio municipal de ayuda a domicilio y entregó a Cabada una camiseta firmada por estas profesionales que permanecen día y noche acampadas a las puertas del Ayuntamiento. “Esta camiseta recuerda a la alcaldesa su falta de empatía e interés para con las preocupaciones de este colectivo. Tras más de un mes de vigilia, en ninguna ocasión la señora Cabada ni se ha dignado a preguntarles cómo se encontraban o qué necesitaban. Esto da medida de la humanidad de nuestra alcaldesa”, concluye el portavoz.