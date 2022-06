AxSí San Fernando reclamará en el pleno la segunda fase de la remodelación del Mercado Central

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha presentado este miércoles en el Mercado Central la moción que dicha formación política llevará al próximo pleno para abordar la "complicada realidad" de estas instalaciones y exigir soluciones al equipo de gobierno de PSOE y Cs.

Durante la presentación, Romero ha estado acompañado por los portavoces de los detallistas de este mercado: Raúl Serván y Sebastián Vela.

El edil de AxSí ha insistido en que el gobierno municipal sigue sin conseguir que el Mercado Central levante cabeza y se convierta en uno de los motores dinamizadores del comercio local, al igual que lo es en otros municipios cercanos. "Las quejas más recientes que nos han hecho llegar tanto diversos detallistas como clientes se refieren al mal funcionamiento del sistema de climatización en gran parte de la plaza, algo que complica la rutina laboral del mercado y hace que la experiencia de compra en el mismo no sea todo lo agradable que debe ser", señala el portavoz.

También preocupa a AxSí San Fernando que siga durmiendo el sueño de los justos la ejecución de la segunda fase de la remodelación del mercado central. Una fase -recuerda- que comprendía la creación de varios puestos dedicados a la actividad hostelera, a modo de rincón gastronómico, que contribuirían a revitalizar tanto el interior de estas instalaciones como su entorno exterior, un modelo que ya ha sido también adoptado con gran éxito por mercados de localidades vecinas.

"De hecho, se derribaron todos los puestos existentes desde el acceso por la calle Hermanos Laulhé hasta el final del mercado y se cubrió la zona con un tablero dejándola de esta manera y quedando en el interior todo tipo de residuos y suciedad", critica.

Recuerda también la formación que esta fase incluía que todas las barajas de cierre de los puestos pasasen a ser automáticas, al igual que las se instalaron en los puestos de la nueva pescadería y que facilitan la rutina diaria de los detallistas.

Sebastián Vela -relata AxSí en un comunicado- ha agradecido el interés mostrado por los andalucistas sobre esta situación solicitado en nombre de los detallistas al gobierno local "que cumpla las promesas y lo firmado, que destine el dinero necesario y que no quede todo en agua de borrajas". "Lamentablemente, el mercado es una de las referencias y lugares de obligada visita en toda ciudad que se precie y eso no pasa con el de San Fernando. Es muy triste que el de San Fernando haya pasado de estar a la cabeza entre los mejores mercados de Andalucía a encontrarse en el grupo de cola de los mismos", prosigue.

Por su parte, Serván ha dado voz al malestar de muchos profesionales. "No comprendemos como mañana pasa por pleno un remanente de 16 millones de euros y sin embargo en el mercado no se invierte ni un euro más. Ya que no se han cumplido los plazos establecidos pedimos que la menos se termine ejecutando lo pendiente y que se termine con estampas tan obsoletas como detallistas agachándose para subir barajas de hierro de 200 kilos. Por otro lado, necesitamos que el rincón gastronómico sea una realidad y que se retire la basura que se acumula en el vertedero en el que se ha convertido la zona donde éste debería ir y que ahora se esconde tras unos tableros. Además, no entendemos que, siendo un proyecto anterior al de la Plaza del Rey, la segunda fase del mercado haya pasado a la cola respecto a las actuaciones en el casco histórico", señala.

Romero, por otro lado, recuerda que toda esta situación tiene lugar tras la "desastrosa" ejecución de la primera fase de la remodelación del mercado isleño, que se centró en el traslado de los puestos de pescadería.

"Desde este grupo municipal ya denunciamos de forma reiterada la deficiente ejecución en tiempo y forma de estas obras, que superaron de largo las previsiones iniciales para desarrollarse durante tres largos años y cuyo precio se disparó desde los 228.282,96 euros de la licitación inicial hasta los 411.362,53 euros finales, lo que supuso un escandaloso incremento del 44,5%", explica el portavoz.

"Muchos fueron los despropósitos de esta primera fase: filtraciones de agua en hasta veinticinco puntos del parking subterráneo, puestos sin pendiente, ausencia de láminas asfálticas bajo la solería de los puestos y sus cámaras frigoríficas, medidas adecuadas para prevenir atascos, etc. Defectos todos ellos que nacieron de la ausencia de control y de fiscalización por parte del equipo de gobierno a la empresa adjudicataria y que hubo que subsanar con el correspondiente incremento presupuestario. Algo que se tradujo en más de 180.000 euros de sobrecoste que salieron de los bolsillos de todos los isleños", continúa el portavoz de AxSí.

"Nuestro mercado central tiene el potencial necesario para hacerlo atractivo tanto para los habitantes de la San Fernando como para los turistas y visitantes del centro y su entorno. Y es la razón por la que el gobierno local no puede dejar pasar ni un minuto más para que su puesta en valor sea prioritaria. Por eso instaremos en el pleno al equipo de gobierno a que adopte las medidas oportunas para que licite en el menor plazo de tiempo posible la ejecución de la segunda fase de las obras de remodelación del mercado central, así como para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de climatización", concluye Romero.