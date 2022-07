AxSí San Fernando dice que se confirma el "error" que ha sido demoler las naves del IMPI tras quedar desierto el contrato de Andalucía Emprende

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, ha lamentado que las obras para la construcción de las cuatro naves para Andalucía Emprende en Fadricas II haya quedado desierta al no presentar oferta ninguna empresa en el plazo establecido.

Romero explica que este hecho supone una nueva demora para que San Fernando vuelva a contar con espacios públicos dedicados a la actividad emprendedora, una vez que la alcaldesa, Patricia Cavada, decidiese "de forma unilateral" demoler el edificio del antiguo IMPI y de las cuatro naves industriales situadas en la trasera del Vivero de Empresas para convertirlas en aparcamientos.

"Lo lógico hubiese sido no derribar estas cuatro naves para emprendedores hasta no contar con otras que la reemplazasen, pero una y otra vez queda claro que la generación de empleo y oportunidades y el apoyo a las pymes locales no son una prioridad para el equipo de gobierno de PSOE y Cs, que por otro lado sigue actuando con la falta de previsión por bandera y las prisas por licitar mal y corriendo la construcción de las nuevas naves antes de las elecciones autonómicas. Hay que recordar que la cesión de la parcela en Fadricas II para las nuevas naves ya sufrió demoras por culpa de la falta de entendimiento con la Junta, que exigió modificaciones, y que tuvo que volver a pasar por Pleno con el consiguiente retraso. De hecho, los derribos del IMPI y las naves del Vivero comenzaron cuando apenas fueron adjudicadas la redacción del proyecto básico y de ejecución y la dirección de obras de la actuación en Fadricas II. Y a esta lista de reveses de suma ahora el que hayan quedado desiertas las obras para la construcción de las nuevas naves", señala el concejal de AxSí en La Isla.

"Y mientras tanto muchos emprendedores de San Fernando se ven obligados a iniciar su actividad fuera de su ciudad. Todo empezó hace casi cuatro años, cuando Cavada caprichosamente decidió no renovar el convenio suscrito con la Junta de Andalucía para que las naves de la trasera del Vivero de Empresas acogiesen actividad emprendedora. Un convenio que llevaba regulando el uso de estas naves desde que el Ayuntamiento las construyó y que ofrecía a los emprendedores un periodo de cesión gratuita de tres años de estos espacios. Tras la no renovación del convenio, cualquier isleño que tuviese la iniciativa de emprender era derivado a naves de Andalucía Emprende de otros municipios. Es decir, que el equipo de gobierno obligaba forzosamente a emprender fuera de La Isla mientras que no era capaz de agilizar la cesión de las parcelas a la Junta en Fadricas II", continúa el portavoz.

De esta forma, AxSí solicita al equipo de gobierno que habilite espacios provisionales para la actividad emprendedora mientras no se hacen realidad las cuatro naves previstas en Fadricas II.

"A Cavada no le ha importado nada acabar con un espacio que fue sinónimo de emprendeduría durante décadas para contar con unos aparcamientos que deberían haberse previsto en el proyecto de La Magdalena. Confiamos en que ahora aporte soluciones a los problemas creados", concluye Romero.