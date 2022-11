AxSí San Fernando critica la lentitud con la nueva plica del Agua y advierte de otra prórroga

Andalucía por Sí (AxSí) ha mostrado su preocupación ante el "insignificante avance" del gobierno de San Fernando en la elaboración de una nueva plica para la gestión del Agua, que incluye el abastecimiento y el alcantarillado. La formación recuerda que apenas queda medio año para concluir el presente mandato y de momento "solo se ha decidido cambiar el modelo de gestión a empresa mixta y aún queda un largo camino por delante".

"Al equipo de gobierno de PSOE y Cs se le ha vuelto a echar el tiempo encima y no ha llegado con la tarea hecha. Parece ser que cuatro largos años no son suficientes. En un mandato no se ha hecho prácticamente nada, salvo crear una comisión, y avanzamos de forma inexorable a una nueva prórroga del actual contrato que se verá traducida en nuevas subidas en el recibo del agua para los isleños e isleñas. Cavada se ha vuelto a preocupar sólo de sus cosas y caprichos, que, una vez más, no son las necesidades de las familias de La Isla. Y ante su desidia no va a quedar otra que volver a aumentar una inaudita presión fiscal", expone el portavoz, Fran Romero.

El líder de AxSí recuerda que la prórroga del contrato en 2019 ha supuesto a los isleños seguir afrontando una subida anual de las tasas de agua y alcantarillado, que al final del mandato sumará en torno a un 14% más. El nuevo contrato es necesario para eliminar esa subida, pero se avanza muy lento, insiste.

Según los cálculos andalucistas, con la gran complejidad de la plica el nuevo contrato no estará listo a tiempo para cuando expire la prórroga en julio de 2023, lo que derivaría en una nueva prórroga de cuatro años y en la consiguiente nueva subida del recibo del agua y del alcantarillado. "Es lo último que necesitan las familias isleñas de una alcaldesa que los ha castigado con una presión fiscal como nunca se ha visto. La que subió el agua es la misma que subió el IBI en un 6% y la que cobró 150 euros de una tasa consorcial respecto de la que en época electoral prometió no iban a tener que pagar los isleños", señala Romero.

"El gobierno local no puede volver a actuar de manera irresponsable. No puede dejar pasar de nuevo la oportunidad que supone un nuevo contrato de agua para evitar esta subida de la tasa. Es necesario que se agilicen los trámites", defiende. En la elaboración de la nueva plica no se está teniendo en cuenta a la oposición a pesar de que hubo un compromiso con la aprobación de una moción al respecto en 2019.