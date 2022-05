AxSí San Fernando: "Es Claudia Márquez la que tiene que pedir perdón y salir del Ayuntamiento"

El portavoz de AxSí San Fernando, Fran Romero, se ha desvinculado este viernes de las diligencias judiciales en torno a las obras de la casa de la ex edil de Urbanismo, Claudia Márquez, que han sido archivadas por no encontrar indicio alguno de delito.

"Somos totalmente ajenos a esas diligencias", ha afirmado el edil andalucista al recordar que parten de una denuncia formulada por otro partido político (Plataforma 3R) y que nunca, en todas sus intervenciones sobre este tema, se había pronunciado sobre la causa penal, entre otras cosas -ha puntualizado- porque desconocía el contenido del expediente, las pruebas practicadas o el resultado de la investigación llevada a cabo por la unidad de la policía judicial de la Guardia Civil.

Las denuncias realizadas desde AxSí San Fernando en torno a las obras de la casa de Claudia Márquez -en las que se ha reafirmado su portavoz- se basan, insistió, en la información y los hechos que se reflejan en los expedientes administrativos de Urbanismo. "En todo momento hemos ofrecido evidencias y expuesto hechos objetivos y, a resultas de los mismos, hemos solicitado que Márquez no podía ni seguir al frente de Urbanismo ni siquiera formar parte del pleno", afirmó, al puntualizar que desde su formación política no se ha llegado a pedir responsabilidades penales.

Para Romero, resulta "bochornoso" que el equipo de gobierno haya querido aprovecharse del archivo de las diligencias practicadas para arremeter contra AxSí por ejercer su función de control de la oposición y e intentar zafarse de toda crítica cuando "nada ha cambiado". De hecho, el portavoz de AxSí ha insistido en que, con independencia del archivo de las diligencias judiciales, Claudia Márquez debe salir del gobierno municipal y del Ayuntamiento porque los últimos informes municipales -que desconoce si han sido valorados en las diligencias judiciales dado que son recientes- insisten en una ampliación volumétrica de la casa que se ha traducido en una resolución del Ayuntamiento "que ordena restablecer en la finca el orden jurídico perturbado y la legalidad urbanística violentada".

"El gobierno de Cavada no puede escudarse en nada, ni aparecer de víctima cuando son los verdugos ni defenderse de la labor de la oposición argumentando que se ha invadido una esfera personal y se le ha injuriado y calumniado mientras exige que nos disculpemos, porque los hechos hablan por sí solos. Es ella la que ha aprovechado en beneficio propio sus competencias como delegada de Urbanismo. Es ella la que tiene que pedir perdón por un comportamiento irregular. Es ella la que tiene que pedir perdón por haberle comprado una finca al Obispado y no abstenerse desde ese momento, que es a lo que le obliga la Ley. Es ella la que tiene que pedir perdón por autodictarse una orden de ejecución a sí misma para ahorrarse impuestos y gastos. Es ella la que tiene que pedir perdón por no haberse abstenido en el procedimiento de las obras hasta cinco años después, obligada por las circunstancias. Es ella la que tiene que pedir perdón por usar una orden de ejecución que no ampara la ampliación volumétrica que ha realizado. Es ella la que tiene que pedir perdón tras haber comprobado los técnicos que han sido engañados por su concejal de Urbanismo y haber detallado de forma objetiva las irregularidades cometidas exigiendo que se restablezca la legalidad. Es ella la que tiene que pedir perdón por haber propuesto la contratación con fondos públicos municipales de los dos arquitectos que le han firmado su proyecto", afirmó Fran Romero, que rehusó así pedir disculpas -como ayer le instaba el gobierno y la propia Claudia Márquez- e invitó a la ex edil de Urbanismo a que le denunciara en el Juzgado "si tan segura está de que se le ha injuriado o calumniado o se ha presionado desde el ámbito administrativo".

Del mismo modo, animó a Cavada a que la restituyera en el cargo de delegada de Desarrollo Urbano de forma inmediata "si tan segura está".