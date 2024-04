AxSí llevará a Pleno el retraso de la nueva Ordenanza de Movilidad en San Fernando

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha dado a conocer este miércoles la moción que la formación andalucista llevará al próximo Pleno ordinario para exigir al gobierno local que agilice la aprobación definitiva de la Ordenanza de Movilidad Amable y Sostenible. "Entre los muchos compromisos pendientes del gobierno local se encuentra dotar a San Fernando de una nueva ordenanza de tráfico que responda a las necesidades de la ciudad en dicha materia ya que la actual se ha quedado obsoleta ante la nueva legislación y una realidad cambiante de la ciudad y sus hábitos de tráfico. Una necesaria herramienta que sigue sin hacerse realidad tras agotar el mandato anterior y que, vistos los retrasos acumulados, tampoco parece que vaya a ser una prioridad durante el presente", explica Romero.

El andalucista repasa la cronología "de este despropósito". En el ya lejano 25 de noviembre de 2020 tuvo lugar el único Consejo Asesor de Tráfico que se convocó durante el pasado mandato. Durante el mismo el equipo de gobierno presentó una propuesta de Ordenanza de Tráfico y Movilidad Sostenible en relación con la que se proclamaba prioridad del peatón, limitación de las velocidades a través de las ¡zonas 20 y 30', apuesta por el uso de las bicicletas y los vehículos de movilidad personal (VMP), subrayando que por fin se regulaba a estos vehículos y el tráfico en la calle Real en convivencia con el paso del tranvía. Tras el consejo asesor esta propuesta fue colgada en la web para que los ciudadanos y los colectivos aportasen sus sugerencias antes de que pasase, según se decía, por Pleno en enero de 2021 para su aprobación inicial.

"Por aquel entonces Cavada se aventuraba a afirmar que la ordenanza estaría aprobada definitivamente en primavera de 2021, tras su publicación en el BOP y el correspondiente periodo de exposición pública. El gobierno local, siempre con la Agenda 2030 en la boca, definía aquella propuesta de ordenanza como un documento trabajado, moderno y actualizado. Mucho nos tememos que de actualizado ya poco", detalla el portavoz.

"De nuevo cae un manto de silencio hasta un año después. Llegamos a noviembre de 2021 cuando la propuesta de ordenanza se somete de nuevo a un período de consulta pública, pero ahora con el nuevo nombre de Ordenanza de Movilidad Amable y Sostenible y por parte de un Área de Presidencia que despoja de sus competencias a la delegación municipal correspondiente. Un rebranding de la ordenanza del todo innecesario, ya que el contenido es muy similar al anterior, que solo sirvió para seguir perdiendo tiempo y que llegó con el silente portavoz del gobierno municipal socialista ejerciendo como comisario de la Agenda 2030. Y de nuevo reposo", continúa Romero.

De esta manera, correrían otros diez meses en el calendario hasta que esta Ordenanza de Movilidad Amable y Sostenible pasara por Pleno en septiembre de 2022 para su aprobación inicial. Entonces ya se hablaba de un cambio de modelo y de paradigma, de un nuevo concepto de ciudad con las supermanzanas como nueva célula urbana. Esta aprobación inicial que aparece publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 8 de noviembre de 2022. Desde entonces, casi año y medio después, no se sabe absolutamente nada nuevo. No ha vuelto al Pleno para su aprobación definitiva.

"Otro hecho inequívoco de lo poco que preocupa un tránsito rodado bien regulado a este gobierno es como han ido decreciendo hasta su desaparición en los sucesivos presupuestos municipales las partidas destinadas a la elaboración de un Plan Municipal de Movilidad. En 2020 ésta fue de 50.000 euros, bajando a la mitad, 25.000 euros, en 2021 y desapareciendo en 2022", explica el andalucista.

"Lo cierto es que los isleños llevan cuatro años y medio esperando una ordenanza que regule, más allá de las supermanzanas y entre otros aspectos, el tráfico en una calle Real que convive con el constante paso del tranvía y el creciente uso de los vehículos de movilidad personal (VMP), más conocidos como patinetes eléctricos. Especialmente urgente es la necesidad de esta ordenanza para los usuarios de los vehículos de movilidad personal, ya que el uso de los VMP no deja de crecer y se ha revelado como un medio de transporte sostenible", indica el portavoz.

"No puede ser que los usuarios de estos vehículos no cuenten con una ordenanza acorde a sus necesidades, que les informe sobre sus derechos y obligaciones, sobre dónde y cómo pueden circular y convivir con los peatones y el resto de vehículos. De hecho, no es la primera vez que desde AxSí nos hacemos eco en este Pleno de la preocupación de estos usuarios y usuarias. Usuarios y el resto de ciudadanos vivimos en una situación de absoluta inseguridad jurídica con lo que ello supone en caso de accidentes. Es también una cuestión de responsabilidad política aprobar definitivamente la ordenanza", concluye Romero.

Rojas ha hecho referencia en su intervención al hermanamiento especial que existe entre la Armada y San Fernando destacado la colaboración del Ayuntamiento y su coordinación con la Armada para la celebración de esta competición, que se ha convertido en un referente a nivel nacional por sus condiciones únicas, que solo la hacen posible en la ciudad.

Entre otras cuestiones, el edil ha subrayado las condiciones de seguridad de la Fan Pin, a la que se ha referido como "una prueba de superación y, a su vez, de empatía, solidaridad y compañerismo", lo que contribuye al arraigo de esta competición en la ciudad.