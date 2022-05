AxSí critica que Cavada intente "callar" a la oposición de San Fernando cortando sus intervenciones en los plenos

Andalucía por Sí (AxSí) lamenta la actitud con la que la alcaldesa, Patricia Cavada, afronta en cada pleno municipal de San Fernando las intervenciones de su grupo sobre los problemas reales de los isleños y que "son abordados desde la obligación de fiscalizar de manera constructiva la gestión municipal del actual gobierno de PSOE y Cs". El portavoz andalucista, Fran Romero, considera que esta actitud alcanzó "cotas insospechadas e inéditas" el 28 de abril durante su contrarréplica en el debate plenario de nuestra moción sobre la Feria del Carmen y de la Sal".

"La alcaldesa no encaja bien que pensemos de manera diferente, que exista otro modelo de ciudad y de gobierno, la alcaldesa encaja muy mal y no admite que se le diga la verdad y sigue de forma soberbia sin asumir que pueda cometer errores que deben ser corregidos. ¿Y cómo reacciona cuando una de estas críticas razonadas se debate en el pleno? Pues con un comportamiento absolutamente pueril, caciquil y dictatorial. Cuando el pasado jueves hablé sobre una Feria que por su culpa va a terminar de perder su identidad y se va a ver degradada a verbena su solución fue intentar mandarme callar desde el nerviosismo y usando para ello un control tramposo de los tiempos de intervención establecidos. Evidentemente, nosotros también controlamos nuestros tiempos de intervención y sus avisos no coinciden ni de lejos con los tramos de intervención fijados. Solo dispongo de tres minutos y hasta eso quiere arrebatarme. Cualquiera puede comprobarlo echándole un vistazo a esta contrarréplica cronómetro en mano", expone. El dirigente de AxSí deja claro que no le van a hacer callar ni le impedirán ejercer "una oposición responsable que ponga pie en pared ante sus caprichos y su gestión, oscura y cerrada al diálogo, al consenso y a la participación".

A su juicio, otro ejemplo de esta actitud fue el voto negativo con el que PSOE y Cs rechazaron la moción presentada por AxSí para instar al equipo de gobierno a que elaborase un listado en el que se detallase las mociones aprobadas durante el presente mandato y se indicara el grado de cumplimiento del gobierno municipal o de otras administraciones públicas. "Desde su mal entendida mayoría absoluta, regalada por Cs, Cavada se cree más allá del bien y del mal y no considera que debe rendir cuentas de su gestión. Con la alcaldesa desconocemos si los acuerdos que se alcanzan a través de las mociones caen en saco roto", indica el portavoz.

Además, se muestra sorprendido de la decisión del actual equipo de gobierno de impedir el acceso a los medios de comunicación a cada junta general de la Empresa de Suelo Isleña (Esisa), que suele convocarse de forma previa a los plenos y cuya asistencia hasta hace poco era libre y abierta. "Este es otro de los aspectos que ha cambiado durante el oscurantismo del presente mandato. Curiosamente, al tiempo que la hasta hace poco concejala de Urbanismo y presidenta de Esisa denunció a la propia Empresa de Suelo con argumentos poco claros. Continúa la tónica de eludir las explicaciones con silencio y secretismo", explica Romero.

De esta forma, AxSí exige al equipo de gobierno mecanismos para garantizar que los plenos del Ayuntamiento sigan unos criterios en su desarrollo que aseguren que las intervenciones de los grupos que integran la Corporación Municipal tengan lugar con las debidas transparencia, libertad y equidad que se merecen las fuerzas políticas.