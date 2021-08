Antonio V. Páez, presidente de Asihtur: "Tras meses durísimos, vislumbramos el inicio del camino hacia la recuperación"

La Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) expone de boca de su presidente, Antonio V. Páez, cómo afronta el sector, muy afectado, la situación en la que la pandemia ha dejado la actividad, que sigue sufriendo restricciones.

–¿Cómo ha sido julio para la hostelería?

–Este mes pasado concluyó fiel a lo que ya viene siendo la tendencia. Después de meses durísimos para el sector, vislumbramos el inicio del camino hacia la recuperación. Somos conscientes de que aún queda mucho por andar para llegar a donde estábamos, pero sin duda vamos en la dirección adecuada. Las sensaciones son más positivas con cada mes que pasa, aunque lo cierto es que las restricciones de aforo y las limitaciones horarias siguen afectando.

–¿Son cifras similares a antes de la pandemia? Porque entiendo que sí mejor que en 2020.

–Las cifras no se acercan ni de lejos a las de la época pre pandemia. Sí son mejores que las del pasado año, pero solo porque las restricciones eran aún más duras. Algo lógico, ya que quedaban meses para que las vacunas fueran una realidad palpable y los índices de mortandad eran otros. Entonces todos estábamos menos preparados para luchar contra el virus. Hoy, afortunadamente, la situación es otra.

–Y agosto, ¿cómo va?

–Dentro de las particularidades de la situación se está desarrollando moderadamente bien. No hay que olvidar que agosto siempre ha sido el mes vacacional por excelencia y es en el que el sector hostelero y turístico experimenta una mayor actividad. Por otro lado, los clientes han comprobado que pueden disfrutar de bares y restaurantes de forma segura.

–¿Cómo describiría la situación que sufrieron en 2020?

–Los hosteleros no recordamos una etapa más dura. Sin duda, 2020 fue dramático, un año para olvidar. Desde el principio de la pandemia mostramos nuestro compromiso y nuestra disposición a colaborar en la lucha contra la covid-19 y a cumplir toda medida y protocolo de las administraciones. Y, aún así, se nos estigmatizó de forma injusta e incomprensible, se nos situó sin razón en el centro de los contagios y se nos sometió a un agravio comparativo con las grandes superficies comerciales, en las que sí se concentraron aglomeraciones durante épocas tan señaladas como la Navidad. A ellas no se les midió por el mismo rasero.El día a día fue absolutamente insostenible y hay compañeros que no pudieron soportarlo, teniendo que echar la baraja de sus negocios para siempre. Mención aparte merecen los compañeros del ocio nocturno, cuyos locales han permanecido cerrados largos meses, teniendo que afrontar gastos y mantenimiento sin ingresos.

Por otra parte, el apoyo de las administraciones ha sido más bien escaso. No se han ofrecido ayudas directas al sector y las que se han ofrecido han sido insuficientes, no se han ajustado a la realidad y han venido acompañadas de farragosos trámites burocráticos. Y las bonificaciones fiscales también han sido insuficientes. En definitiva, las administraciones nos han pedido mucho y no nos han agradecido en su justa medida el sacrificio, dejándonos en una situación de extrema vulnerabilidad.

"A pesar de las restricciones, las iniciativas y rutas gastronómicas se están saldando con un rotundo éxito"

–¿Tiene datos de cierre de negocios hosteleros en La Isla?

–No contamos con datos oficiales, pero la situación es grave y lejos de mejorar nos tememos que va a agravarse en los próximos meses. Son muchos los hosteleros que ahora deberán afrontar la devolución de los créditos ICO y de préstamos personales que se han pedido para poder capear el temporal. No olvidemos que no hablamos de cifras frías y de negocios, detrás de cada establecimiento hostelero hay familias con nombres y rostros a los que afecta esta situación y a las que llegar a fin de mes les va suponiendo un auténtico reto.

–¿Ha sido fácil abrir con restricciones? ¿Hacer cumplir a los clientes las medidas?

–No ha sido fácil, pero nos hemos ido adaptando a las medidas y circunstancias desde la responsabilidad, el compromiso y el firme convencimiento de que al virus solo podremos vencerlo entre todos. En cuanto a la clientela se refiere, afortunadamente y salvo casos puntuales, siempre ha mostrado una actitud comprensiva y colaboradora. Siempre hemos encontrado un aliado en nuestros clientes.

"Hemos solicitado al Ayuntamiento un local para contar con sede propia y poder hacer acciones formativas"

–Se marcaron este año volver a la 'normalidad' siguiendo su plan de actividades.

–A pesar de las restricciones, las iniciativas y rutas gastronómicas desarrolladas se están saldando con un rotundo éxito de público y de participación. Hablamos de citas asentadas como La Croquetour, Las Albóndigas Contraatacan o Ensaladilla en Ruta, y de nuevas propuestas que han sumado en nuestro objetivo de dar visibilidad a la buena labor de los hosteleros isleños y a la calidad de la gastronomía local. Este éxito demuestra las ganas que tienen los isleños de volver a disfrutar de manera segura de sus bares y restaurantes favoritos y confirma el creciente interés que suscitan nuestras iniciativas fuera de San Fernando, ya que cada vez son más los que nos visitan.

–¿Han notado dificultades para contratar este verano?

–Sí. Hay una carencia evidente en formación reglada específica y eso se nota cuando se necesita contratar especialistas en nuestro sector. Entre los próximas prioridades de Asihtur está colaborar en este aspecto y ofrecer a nuestros asociados acciones numerosas acciones formativas en el ámbito gastronómico y turístico. No hay que olvidar que la 't' de Asihtur es la de turismo y por eso consideramos que, además de dominar las facetas gastronómicas y conocer los productos que nos hacen únicos como ciudad, los hosteleros deben asimilar nociones sobre el interés turístico de nuestra ciudad para orientar y atender correctamente a aquellos que visitan San Fernando. Hemos solicitado al Ayuntamiento un local para que nuestro colectivo cuente con sede propia y con un espacio capaz de albergar estas acciones formativas.

–¿Qué esperan para 2022?

–Esperamos seguir avanzando en la recuperación de nuestro sector desde la continuidad, la seriedad y la rigurosidad de nuestro trabajo, que nos permiten seguir creciendo y afrontar retos cada vez mayores y más ambiciosos.