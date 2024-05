La Academia de San Romualdo rinde un afectuoso homenaje a la librería Bozano "por su primer centenario"

El último homenaje a la librería Bozano por "su primer centenario" llegó a San Fernando de la mano de la Academia de San Romualdo, institución que no podía dejar pasar el aniversario sin hacer un hueco en su programación a este veterano establecimiento de la localidad que va ya por su tercera generación. Una historia apasionante: libros, bibliotecas y librerías fue el título de la conferencia que este jueves se hizo hueco en las instalaciones municipales del centro de congresos para brindar ese cálido reconocimiento.

Fue un acto entrañable, como todos los que Bozano está dejando en La Isla en esta conmemoración tan especial. Y tuvo dos partes. De la primera se hizo cargo Francisco José González González y responsable de la biblioteca y del archivo el Real Obsevatorio de la Armada hasta su jubilación, que hizo una asombrosa síntesis de la historia de la escritura y de los libros en poco más de media hora: desde las tablillas de arcilla y la escritura cuneiforme de la antigua Mesopotamia hasta hoy, pasando por los monasterios de la Edad Media, la invención de la imprenta, la censura...

De la segunda parte del acto se encargó Francisco de Paula García Barroso, hijo del fundador del negocio y alma mater de la librería Bozano, que resumió la historia del negocio que abriera sus puertas allá por marzo de 1927 para terminar con toda una defensa del pequeño comercio y del libro... Y del libro en papel.

Apología de la lectura y del libro en papel

"En un mundo donde todos somos números intentamos que todos aquellos que entran en nuestro negocio se sientan como un amigo más, sabiendo quiénes son, cuáles son sus preferencias y sus gustos", advirtió. Incluso animó a relativizar la cultura de la inmediatez: "No todo se puede tener al momento y no ocurre nada por ello", defendió al aludir a los plazos de entrega de las tiendas on line.

Pero García Barroso recalcó sobre todo el placer de la lectura en papel "lejos de las pantallas de los móviles, la esclavitud de nuestras generaciones".

"A pesar de todo, de los nuevos avances y de las tecnologías del futuro, creo que el libro en papel no morirá nunca. Cómo puede morir algo tan bello y hermoso como unas hojas de papel encuadernadas, cosidas con hilo vegetal, encerrados en su interior fascinantes historias de hombres y mujeres que nos regalan para deleite y enriquecimiento de nuestro yo más íntimo y profundo", defendió.

García Barroso repasó la historia del negocio deteniéndose en momentos como la censura -que obligó a la librería a buscar un local para almacenar las publicaciones incautadas-, la relación que existió entre la librería y Bazán o la Armada por los libros y manuales de carácter técnico utilizados en su formación, o la Feria del Libro, que fue iniciativa de la librería hasta que el Ayuntamiento se sumara años después. Las primeras casetas que se montaron, por cierto, salieron volando con una levantera, tal y como recordó en una anécdota que hizo reír a los asistentes.

También habló de la familia 'Bozano'. De su hija Cristina, la que ahora lleva las riendas de la librería; de su mujer, Dori, a la que dedicó una palabras muy especiales, y de su hermana Mame, que durante años -desde 1962- estuvo al frente del establecimiento que tiene también en la calle Real.