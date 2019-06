Abre la edición XLVII de la Feria del Libro de San Fernando

"¿Ese puedo mirarlo? ¿Cuál? ¿Este de Drácula? ¿No tenéis de Drácula? Pues está muy bien". Una de las personas que atienden los expositores de la Feria del Libro recomienda el libro que ha señalado un pequeño. Poco antes ha animado a un grupo a que se decidieran porque "si no, mamá se va". En el establecimiento de al lado, una señora pregunta por el precio de un libro. Es una obra infantil. "De Mortimer, ¿no tenéis nada? Es que es difícil de encontrar. Aquí no, en la tienda. Y si no está se puede pedir", se produce otra conversación entre la mujer que atiende el stand y una madre, que ya está pagando un libro. "¿Cuál te falta? ¿El del platillo volante? El de los alienígenas", comentan ella y su hijo. En la inauguración de la Feria del Libro de San Fernando es evidente el tirón que tiene la literatura infantil.

"Nosotros siempre reservamos la mitad del expositor para los libros infantiles", explica Cristina García Guaita, de Librería Bozano. Es la misma estrategia que mantienen otros libreros que acuden a la Feria. Saben que es lo que más se vende, pero no solo en este tipo de propuestas culturales, también en el día a día del negocio. Los pequeños todavía no cogen el ebook, y los mayores fomentan la lectura en ellos con el libro como protagonista, el papel, el color, los dibujos... "Lo romántico del libro", apunta Cristina.

En el rato que lleva abierta de manera oficial la Feria del Libro, buena parte de los que se han acercado a los expositores son familias a las que en algunos casos los menores arrastran para curiosear entre los libros, para pedir. No es extraño, por tanto, que parte de la programación incluya actividades para los más pequeños. Las risas arrancan desde el segundo uno en la primera de ellas, en manos de El Patio Animación.

Mientras tanto, Manos Unidas que vuelve como es habitual a tener un expositor recoge algunos libros donados que suma a los que tiene colocados para su venta con donativos de 1, 2 y 3 euros.