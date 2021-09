“Ser alcalde es la política total, no lo cambio por nada”

¿Cómo cree que ha sido la respuesta de los ayuntamientos a la pandemia?

Excepcional. Durante la pandemia los alcaldes y alcaldesas se convirtieron en líderes ciudadanos para que sus ciudades siguieran manteniéndose, para asegurar el orden, para cumplir las normas y, sobre todo, para mantener la moral de la gente. La gente escuchaba al Gobierno de España y veía en la televisión al ministro y demás pero luego quería saber también qué pasaba en sus ciudades, cómo les afectaba. Y los alcaldes ahí tuvieron un comportamiento ejemplar para organizarlo todo. En general, toda la sociedad española lo tuvo y lo está teniendo aún.

¿Y cree que hemos salido airosos o todavía no hemos salido?

Creo que estamos entrando en la nueva normalidad gracias a las vacunas. Pero tenemos que seguir con la precaución y la cautela. El virus ha venido para quedarse y tenemos que estar muy atentos a él, aunque creo que la fase aguda de la pandemia la hemos solucionado... ¡En año y pico, además! Eso sí, tristemente, con muchos muertos y con mucho dolor...

¿Los alcaldes se han sentido solos durante la crisis?

No... Y si hablo por mí le diré que siempre sentí al Gobierno de España a mi lado. Vi que sabía que tenía que hacer: vacunación, recursos para administrarla, recursos para mantener la sanidad pública... Y además destinó una cantidad ingente de recursos a las comunidades autónomas, aunque estos luego no hayan llegado a los ayuntamientos. Las comunidades recibieron miles de millones y de eso a los ayuntamientos ha llegado cero. Aunque luego han tenido que afrontar gastos en la educación, como la desinfección de los centros escolares... ¡En mi ciudad eso es más de un millón de euros! Y eso ha pasado en San Fernando y ha pasado en todos los municipios. Ahora, la pandemia va quedando atrás y lo que tenemos que hacer es, por un lado, mantener la prudencia y, por otro, recuperar la economía de las ciudades.

Precisamente, el comercio y la hostelería, que son actividades estrechamente ligadas a las ciudades, se han visto especialmente perjudicadas.

Cuando hablo de recuperar la economía me refiero a todo: comercio, hostelería, pymes, autónomos, industria... Y creo en la velocidad de la recuperación. La economía tiene muchas ganas de recuperarse. Pero hay otros sectores que al margen de la pandemia tienen su propia crisis. En el caso del comercio es Amazon o la venta on line. Y tenemos que hacerle frente con otras armas. En Vigo lo estamos haciendo, vamos a poner en marcha una central de compras –una plataforma digital– que se va a poner a disposición de todo el comercio. Tengo toda la ciudad llena de carteles llamando a comprar en el mediano y pequeño comercio. Y tenemos que hacer esa movilización porque el comercio y la hostelería son mucho más que economía. Forman parte de la cultura de las ciudades, son una forma de vida... El día en el que desaparezcan nuestros comercios las ciudades serán auténticos páramos.

¿En España somos municipalistas?

Sí, la gente confía mucho en sus alcaldes y alcaldesas. También nos castigan, claro. Si uno no lo hace bien, enseguida le ponen en la calle. Y eso es un síntoma de madurez política. Cuando un alcalde es bueno en la ciudad, la gente confía porque sabe que se podrá equivocar pero que no les va a engañar. Y eso es importante en un momento de desapego y de convulsión política. Es una forma distinta de hacer política. Es la política total: yo lo mismo atiendo a la gente para arreglar un bache o poner un banco que vale cien euros que hablo con el Gobierno de España para conseguir que llegue un tren de Alta Velocidad que vale millones... Hablamos de todo, estamos en todo.

Cuando un ciudadano tiene un problema al primer sitio al que llama es a la puerta del alcalde.

Y así es. Eso te lo encuentras en cuanto sales de casa, si entras en el ascensor, si vas al fútbol... Vas por la calle y la gente te va parando. Andas un poco y te vuelven a parar... ¡A mí me encanta! Pero te tiene que gustar lo que haces. Te tiene que gustar ser alcalde. Mire, yo fui ministro del Gobierno de España y le puedo decir que no hay nada comparado a ser alcalde... ¡No lo cambio por nada!

Ha venido a San Fernando a hablar de los retos del municipalismo. ¿Cuáles cree que son?

Sobre todo me refiero a nuestras competencias. Y en esto soy muy reivindicativo. En este país el crecimiento acelerado de las comunidades y el estancamiento de los ayuntamientos generó un desequilibrio en la arquitectura constitucional que hace que no podamos cumplir con nuestro papel. Los ayuntamientos somos vertebradores, somos fuerzas centrípetas, tiramos hacia el centro (el Estado) y no estamos en procesos de poder sino de servicios. Y las comunidades están en procesos de servicios pero también de poder. Y eso es lo que genera problemas, no solo con el separatismo. Hay comunidades que en absoluto son separatistas pero ocultan al Estado, no quieren que se vea, a pesar de que es el que nuclea todo el territorio. Entonces es cuando el concepto de nación empieza a titubear. Es el gran problema que tenemos en España.

Hablamos de Agenda 2030, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero yo quiero las competencias, los recursos, la capacidad real para poder llegar a todo eso. Porque, si las comunidades no son capaces y a nosotros no nos dejan, ¿quién va a llegar entonces a esos objetivos?

¿Los fondos europeos para la reconstrucción van a ser claves?

Ahí sí estamos yendo bien por ahora. Van ya 8.000 millones de los fondos Next Generation para los ayuntamientos. Es más que el porcentaje de nuestro peso en España, que estaría entre el 12 o el 14. Creo que vamos a poder superar el 20 por ciento y va a ser una gran oportunidad de transformación para los ayuntamientos, para las ciudades. Van a ser muy importantes y van a permitir llevar a cabo proyectos transformadores que los ayuntamientos tienen preparados.

¿Diría, con todo esto, que estamos ante un nuevo municipalismo?

Sí, sí... Por supuesto. Un municipalismo que lo ocupa todo. O mejor dicho, una nueva forma de hacer política, de ejercer la política.