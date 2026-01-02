90 jóvenes y educadores scout del grupo Eryteeia participan en su campamento de Navidad

El grupo scout Eryteeia -de San Fernando- celebró su campamento de Navidad del 27 al 30 de diciembre en la localidad gaditana de El Gastor, reuniendo a un total de 90 jóvenes y educadores scouts en una intensa experiencia de convivencia, aprendizaje y contacto con la naturaleza.

El campamento contó además con la valiosa colaboración de padres y madres voluntarios, que se encargaron de la cocina durante todos los días, elaborando un completo y cuidado menú que permitió atender las necesidades de todos los participantes y reforzar el ambiente familiar del encuentro.

A lo largo del campamento se desarrollaron numerosas actividades educativas, juegos y talleres, así como rutas y senderos por los alrededores, que permitieron a los jóvenes conocer de primera mano los ecosistemas de la Sierra de Cádiz. Estas actividades se adaptaron a las distintas edades, ya que participaron niños y jóvenes desde los 6 años en adelante, promoviendo siempre la camaradería, la amistad y el trabajo en equipo.

El programa se estructuró por días para favorecer una experiencia completa y equilibrada. El primer día se dedicó a la llegada y a la adecuación del espacio cedido por el Ayuntamiento de El Gastor, poniendo en práctica uno de los principios del escultismo: cuidar y respetar los lugares que se utilizan. El segundo día estuvo marcado por la celebración de una fiesta infantil en la plaza del pueblo, dirigida a los niños de la localidad, así como por actividades de conocimiento y acercamiento a la población local.

El tercer día se centró en el contacto directo con el medio natural, realizando rutas y senderos organizados por secciones, con diferentes niveles de dificultad adaptados a las edades de los participantes. El último día se dedicó a la convivencia final, la entrega de regalos elaborados de forma artesanal por los propios participantes y a la limpieza y recogida de las instalaciones, dejándolas en mejores condiciones de las encontradas, tal y como recoge el lema scout.

Durante el campamento también hubo espacio para momentos especialmente significativos, como la celebración de ceremonias de promesas scouts, que reforzaron el compromiso personal de los jóvenes con los valores del escultismo.

Con este campamento de Navidad, el Grupo Scout Eryteeia refuerza su apuesta por una educación integral basada en la convivencia, el respeto al medio ambiente, el servicio a la comunidad y la transmisión de valores, cerrando el año con una experiencia enriquecedora tanto para los jóvenes como para el equipo educativo.