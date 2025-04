24 horas sin luz en San Fernando por el incendio de un transformador: a las cuatro de la madrugada terminaron las reparaciones

San Fernando/Pasadas las cuatro de la madrugada finalizaron las reparaciones del centro de transformación colindante al Mercado de San Antonio que había resultado dañado el día anterior en un incendio. Fue entonces, después de 24 horas sin luz, cuando los vecinos de la zona recuperaron al fin el suministro eléctrico. También los detallistas de la citada plaza, que este miércoles han podido abrir sus puestos con normalidad tras el incidente que el martes les obligó a interrumpir su actividad comercial.

A primera hora de la mañana, no obstante, se solucionaban todavía algunos problemas técnicos que no habían podido comprobarse hasta la apertura del mercado. No obstante, los puestos han podido abrir con normalidad, según ha confirmado el Ayuntamiento de San Fernando.

El incendio, ocurrido a las tres de la madrugada del martes, dejó sin suministro eléctrico a toda la zona que abastecía este centro de transformación, que incluía a la plaza de San Antonio como a un importante núcleo de vecinos.

El alcance de los daños ocasionados por el fuego hizo que las reparaciones llevadas a cabo por la empresa suministradora se prolongaran durante todo el día, con las consiguientes molestias para los ciudadanos afectados y con el forzado parón de la actividad de los detallistas, ya que sin luz no funcionaban ni las cámaras frigoríficas, ni los pesos, ni las barajas...

De hecho, la situación que se vivió en San Antonio a primera hora de la mañana del martes fue caótica, por lo que solo unos cuantos puestos optaron por abrir. Además, dada la complejidad de la reparaciones y el tiempo que requerían, no sabían si los trabajos iban a estar a punto para poder retomar la actividad en este miércoles, en el que además se pone el mercadillo en las proximidades de San Antonio, aunque finalmente no ha sido así.

Los trabajos en el centro de transformación dañado se prolongaron durante toda la jornada y hasta bien entrada la noche. El suministro, de hecho, se consiguió restablecer pasadas ya las cuatro de la madrugada tras unas agotadoras reparaciones.

El fuego, según la información facilitada por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC), se registró el martes pasadas las tres de la madrugada en este centro de transformación ubicado en la calle Santa Bárbara, justo al lado de las dependencias municipales del Mercado de San Antonio.

El incendio, además de generar una gran cantidad de humo, desencadenó una serie de pequeñas explosiones en el centro de transformación a causa de los cortocircuitos, lo que suscitó una gran alarma entre los vecinos más próximos, que vivieron con angustia estos momentos.

El fuego, no obstante, fue apagado por los bomberos utilizando para ello dos extintores de CO2 y otros dos de polvo, con lo que la situación se puso bajo control en poco tiempo. Sin embargo, los daños causados en el transformador dejaron sin suministro eléctrico a toda la zona, además de al Mercado de San Antonio, que hasta este miércoles no ha conseguido volver a tener luz.