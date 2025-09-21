Hasta 10 coches afectados por un incendio en una bolsa de aparcamiento en San Fernando

Hasta 10 vehículos se han visto afectados por el incendio que se originó en la noche del sábado en la bolsa de aparcamiento ubicada en la avenida San Juan Bosco, de San Fernando. El fuego se declaró poco antes de las once de la noche y enseguida alcanzó gran virulencia y se extendió entre los coches y furgonetas que estaban estacionados en este solar, ubicado frente a la piscina de La Magdalena. Una zona habitualmente utilizada para aparcar -no solo por residentes sino también por conductores en general, dada su cercanía al centro de la ciudad- que, a esas horas de la noche del sábado, estaba llena de coches.

El fuego ha dejado completamente calcinados a cuatro vehículos y ha afectado parcialmente a otro más (una furgoneta de empresa). No obstante, los daños se han extendido a otros tantos coches que estaban estacionados en las proximidades.

El incendio afectó con gran virulencia a los vehículos, en San Fernando

Afortunadamente, el incendio se declaró en una zona alejada a las bloques de viviendas, aunque el suceso -lógicamente- desató una gran alarma entre el vecindario. Por el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego.

No obstante, la rápida intervención de la Policía Local y de una dotación de bomberos del Parque de San Fernando consiguió controlar el incendio y evitar que las consecuencias fueran mucho mayores.

El solar en el que tuvo lugar el suceso es de titularidad municipal y fue adquirido el pasado año a Defensa. Aunque se trata de suelo residencial, los planes del Ayuntamiento de San Fernando pasan por impulsar en este espacio un aparcamiento táctico para compensar la pérdida de plazas en la zona a raíz de la obra de La Magdalena. La explanada, no obstante, se utiliza como aparcamiento desde hace años.

El aparatoso incendio registrado en la avenida San Juan Bosco ocurre tras otro sonado incidente que el pasado fin de semana afectó también a un vehículo estacionado en la calle San Ignacio, así como a la fachada del bloque de viviendas colidnante.