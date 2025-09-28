Viamed Salud: excelencia médica y vocación de servicio para una sanidad privada de calidad

Viamed Salud es hoy uno de los grupos hospitalarios líderes del mercado español, gracias a un modelo basado en la excelencia en el cuidado de sus pacientes, la calidad y seguridad asistencial, y un amplísimo cuadro médico siempre a la vanguardia de las últimas novedades en técnicas y tratamientos.

En el 20º aniversario de la sección Salud y Bienestar del Grupo Joly, Viamed celebra su consolidación en Andalucía, donde ha ganado fuerza en los últimos años. Desde la incorporación del fondo australiano Macquarie en 2021, el grupo ha impulsado su plan de desarrollo, contando actualmente con cuatro hospitales en la comunidad: dos en Cádiz (Bahía de Cádiz y Novo Sancti Petri) y dos en Sevilla (Santa Ángela de la Cruz y Viamed Fátima), además de once centros médicos. Su estrategia de crecimiento continúa, con una clara voluntad de seguir avanzando en los próximos años.

Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz: una evolución constante

Centro referente en maternidad desde el año 2012, sigue desarrollando nuevas áreas de atención con nuevas unidades como el Instituto de Fertilidad Viamed o su nueva unidad de Obesidad, IMEO, que completan su actual oferta asistencial con más de 50 especialidades, 100 camas, 11 quirófanos, urgencias 24 horas y Unidad de Cuidados Intensivos para adultos y neonatos.

En 2021 inició su transformación hacia un modelo Smart Hospital con un nuevo edificio de consultas, equipamiento de radiodiagnóstico de alta tecnología, accesibilidad mejorada y eficiencia energética con calificación “A”, optimizando sus procedimientos para garantizar los máximos estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad.

Viamed Fátima: tradición y renovación

Con más de 70 años de historia, el Hospital Viamed Fátima combina su legado familiar con un nuevo modelo de gestión enfocado a la excelencia. Dispone de 62 camas, 10 quirófanos, UCI, urgencias y tecnología diagnóstica avanzada, así como un cuadro médico completo que cubre de forma integral el cuidado de la salud de los sevillanos.

Entre sus recientes apuestas destacan la nueva unidad de Oftalmología, equipada con la última tecnología láser para la corrección de errores refractivos oculares, y el Instituto Integral del Corazón, que refuerza su enfoque multidisciplinar y tecnológico en prevención, diagnóstico y tratamiento.

Viamed Salud avanza en la mejora continua para garantizar al paciente los máximos estándares de calidad y seguridad, siendo la excelencia médica, la atención humana y la vocación de servicio el motor de su crecimiento y su proyección de futuro.