La salud del futuro, vivir más años con mejor salud

En un mundo donde la medicina evoluciona a pasos agigantados, el Grupo Hospitalario Quirónsalud trabaja en la salud del futuro, que se dibuja como un camino hacia la prevención, en el que la tecnología y el estudio del paciente se alían para anticiparse a la enfermedad incluso antes de que aparezca. Este nuevo enfoque se sustenta en el seguimiento personalizado de cada paciente, una estrategia que combina análisis de datos, inteligencia artificial y atención sanitaria especializada para adaptar los cuidados a las necesidades de cada persona.

Los hospitales Quirónsalud de Andalucía tratan las distintas patologías de manera orientada a la prevención. El control de los factores de riesgo cardiovascular es clave para prevenir infartos y tener una vida más larga y sana, por lo que es la mejor medicina preventiva, según destaca la doctora Soledad Ojeda, jefa de servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Córdoba. La concienciación acerca de las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio y cómo controlarlas, es “primordial al ser la primera causa de muerte en el mundo”, afirma. Más del 90% de los infartos se asocia a factores de riesgo como la hipertensión, niveles de colesterol elevados, tabaquismo, diabetes y obesidad, por lo que “nos encontramos ante causas modificables y prevenibles”.

El cuidado del sueño es fundamental en una vida saludable. Durante el sueño, el cerebro lleva a cabo procesos vitales de limpieza y reparación. “Mientras dormimos nuestro cerebro realiza tareas esenciales, como eliminar los residuos que generan las neuronas durante el día”, un proceso de limpieza profunda que solo ocurre con un descanso adecuado, explica el doctor Carlos O’Connor, jefe del servicio de Otorrinolaringología de los hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar.

En la misma línea se manifiesta el doctor José María Ignacio, jefe de servicio de Neumología de ambos centros hospitalarios. Recuerda que “el sueño es un proceso fisiológico fundamental para la recuperación física, mental y el correcto funcionamiento de nuestro organismo a todos los niveles”. “El insomnio suele estar relacionado con el estrés, ansiedad, malos hábitos o enfermedades médicas”, afirma el doctor Ignacio, mientras que la apnea es frecuente en “personas con sobrepeso, roncadores y con somnolencia diurna”, y las piernas inquieras pueden estar relacionadas con el “déficit de hierro”. En todos estos casos el abordaje temprano es esencial, y a ello se dedica la Unidad Multidisciplinar de Trastornos del Sueño de Quirónsalud, donde distintos especialistas trabajan de forma coordinada para prevenir, diagnosticar y tratar este tipo de patologías.

Otra patología en la que la prevención es fundamental es el cáncer de colon, el cáncer con mayor incidencia en España teniendo en cuenta ambos sexos, con más de 44.000 nuevos diagnósticos cada año. Sin embargo, se trata de un tipo de cáncer curable en el 90% de los casos si se detecta en una fase temprana. De ahí que la prevención y un diagnóstico precoz resulten vitales. Conscientes de ello, el Hospital Quirónsalud Málaga impulsa una campaña gratuita de prevención y diagnóstico precoz, dirigida a la población por encima de 50 años que no presenten síntomas digestivos (sangre manifiesta en heces, dolor abdominal, cambio del ritmo intestinal, etc.)

Se trata de un examen gratuito de sangre oculta en heces: “el sistema de cribado más frecuente y sencillo para la detección precoz del cáncer de colon”, refiere el doctor Luis Casáis, jefe de servicio de Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Málaga. La recogida de la muestra es evaluada mediante métodos inmunológicos, lo que permite detectar pólipos de cierto tamaño, que pueden ser extirpados a continuación mediante colonoscopia, evitando así su crecimiento y transformación maligna. De esta forma, se previene el cáncer de colon”, subraya.

Las enfermedades del tracto urinario inferior y de la próstata suponen una de las principales causas de consulta urológica, tanto en hombres como en mujeres, especialmente a partir de los 50 años. En este sentido, el urólogo del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, en Sevilla, Fernando Candau Vargas-Zúñiga, subraya la importancia de la prevención en ambos sexos, ya que “las revisiones periódicas, junto con una dieta equilibrada, ejercicio físico regular y el control de factores como la obesidad, el sedentarismo o la diabetes, son claves para mantener una buena salud urológica”.

La menopausia es una etapa de la mujer que marca el fin de la menstruación y que suele ocurrir entre los 49 y 52 años, aunque puede variar. Según el doctor José Antonio Vargas Lazcano, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, este proceso se debe a la pérdida de actividad de los folículos ováricos, lo que conlleva una disminución progresiva de hormonas, provocando la aparición de síntomas como sofocos, sudoración nocturna, insomnio, cambios de humor, sequedad vaginal y deterioro cognitivo temporal. Uno de los principales peligros de esta etapa es el incremento del riesgo de caídas y fracturas por sarcopenia. La terapia hormonal sustitutiva (THS) es el tratamiento más eficaz para aliviar los síntomas y prevenir complicaciones como la hiperplasia o el cáncer de endometrio.

Las enfermedades neurodegenerativas son otro ejemplo de la importancia del diagnóstico temprano. Son enfermedades que implican una degeneración progresiva de las neuronas en el cerebro o el sistema nervioso, afectando distintas áreas según la enfermedad y provocando síntomas variados. Las más comunes son el Alzheimer y el Parkinson, ambas con un fuerte impacto médico y social. En este sentido, la doctora María Dolores Jiménez, jefa del servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, destalla que entre los principales motivos de consulta suelen estar los fallos de memoria o temblores leves, signos tempranos de estas enfermedades que pueden resultar imperceptibles y, a veces, son asociados a la edad.

Por último, es preciso abordar la prevención de la obesidad, que radica en gran medida en una dieta equilibrada, protagonizada por frutas, verduras y proteínas magras. Es fundamental limitar el consumo de grasas saturadas, azúcares y alimentos ultra procesados, así como establecer horarios regulares de comida y comer conscientemente. Según explica el doctor Christian Leyva, especialista en Medicina Interna y coordinador de la Unidad de Obesidad del Hospital Quirónsalud Huelva, “estos factores de prevención dependen directamente de nosotros, sin embargo, existen factores de riesgo para el desarrollo de la obesidad más complejos”, como son los factores genéticos y biológicos.