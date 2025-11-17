Las personas con diabetes piden avances en educación y diagnóstico

La conmemoración el pasado viernes del Día Mundial de la Diabetes ha servido, un año más, para poner sobre la mesa las luces y sombras en la atención a esta enfermedad. Representantes de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes, de la Federación Española de Diabetes (FEDE) y de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Andalucía (FADA) coinciden en que la comunidad está dando pasos adelante, pero advierten de que persisten importantes retos en educación diabetológica, equidad territorial y acceso a la innovación.

Uno de los grandes problemas sigue siendo el infradiagnóstico, especialmente en la diabetes tipo 2. El presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes, el endocrinólogo Antonio Pérez, recordó que buena parte de los casos sin diagnosticar se concentran en población activa que apenas pisa el centro de salud. “Hablamos de personas que están trabajando, no tienen tiempo y no acuden al Sistema Nacional de Salud; si no van al sistema y tampoco tienen revisiones en la empresa, ahí es donde se nos escapan”, advirtió. De ahí los intentos de acercar el cribado a espacios como gimnasios, farmacias u otras consultas sanitarias fuera de la atención primaria clásica.

En el plano andaluz, la presidenta de FADA, Ana María Álvarez, subrayó que la comunidad se encuentra en un punto clave. La federación participa en la comisión asesora de diabetes de la Consejería de Salud y Consumo y tiene constancia de que el Plan Integral de Diabetes va a ser renovado. “Llevamos muchos años pidiendo educación diabetológica para las personas con diabetes tipo 2 en Atención Primaria. Los tipo 1 la tienen con su endocrino; los tipo 2, en primaria, no tienen nada”, insistió.

Algunas experiencias comienzan a abrir camino. Álvarez relató cómo en su propio centro de salud una enfermera comunitaria está impartiendo cursos de educación diabetológica en grupo, a los que ella misma ha asistido como paciente. “Estoy contenta, pero tiene que extenderse. No va a haber esta educación en todos los centros de salud, es muy difícil, depende mucho de los profesionales”, señaló, reclamando también mejor formación específica en diabetes para médicos y enfermeras.

La equidad sigue siendo una asignatura pendiente, sobre todo en zona rurales

La equidad es otra de las grandes asignaturas pendientes. Antonio Lavado, presidente de FEDE, describió una doble brecha: entre lo rural y lo urbano, y entre comunidades autónomas, que también se reproduce dentro de Andalucía. “No es lo mismo tener un hospital de referencia que no tenerlo. Ya dentro de la propia comunidad hay desigualdades muy grandes que no sabemos cómo atajar”, afirmó. Iniciativas como los hospitales de día específicos en diabetes funcionan bien allí donde se han puesto en marcha, pero no están implantadas de forma homogénea.

Frente a este escenario, los tres portavoces coincidieron en la necesidad de reforzar la participación de los pacientes en la toma de decisiones y de trabajar juntos —profesionales, administraciones y asociaciones— para mejorar la prevención, el diagnóstico y la atención a la diabetes en Andalucía. “Este es ya el tercer año que celebramos el Día Mundial de la Diabetes conjuntamente profesionales y pacientes. Ese es el camino”, resumió Antonio Pérez.