Una necesidad urgente

Cada primavera, miles de andaluces experimentan un periodo que, para muchos, es sinónimo de bienestar, pero que para ellos representa una época de malestar y complicaciones de salud. La intensidad con la que se han manifestado los síntomas alérgicos esta temporada en Andalucía, especialmente los respiratorios, ha vuelto a poner de manifiesto una realidad conocida y preocupante: la Alergología sigue siendo una especialidad médica insuficientemente valorada y aún más insuficientemente dotada en nuestra comunidad autónoma.

Andalucía cuenta actualmente con solo 0,9 alergólogos por cada 100.000 habitantes, una cifra muy por debajo de los dos especialistas recomendados por la OMS y de la media nacional. Esto se traduce en largas listas de espera, derivaciones innecesarias y una atención fragmentada para pacientes que padecen enfermedades alérgicas, muchas de ellas crónicas, complejas y potencialmente graves.

Todos los años, la primavera es el momento en que más noticias se publican sobre Alergología, coincidiendo con el aumento de pólenes y síntomas respiratorios. Sin embargo, para una gran proporción de pacientes, la enfermedad alérgica no se limita a unos meses: es una patología crónica, con un impacto persistente a lo largo del año. Además, no podemos olvidar la alergia a alimentos y medicamentos, cuyo peso en la práctica clínica es cada vez mayor, con una prevalencia en aumento progresivo y una potencial gravedad que requiere atención urgente y especializada.

Esta primavera, especialmente dura por las condiciones meteorológicas y los niveles elevados de gramíneas y olivo, los servicios de Alergología han experimentado un notable incremento de consultas, reagudizaciones asmáticas y afectación de la calidad de vida. La evidencia es clara: las alergias no solo son frecuentes, sino que también impactan de forma significativa en la salud pública. A pesar de ello, la Alergología no está reconocida como área de conocimiento propia en el ámbito universitario, lo que impide su incorporación como asignatura obligatoria y su docencia por parte de especialistas. En las facultades de Medicina, la enseñanza de las enfermedades alérgicas sigue siendo irregular, dispersa y a menudo dependiente de otras áreas que no reflejan la complejidad y especificidad del abordaje alergológico.

Desde Alergosur, como sociedad científica que agrupa a los especialistas del sur de España, nos unimos a las reclamaciones de otras sociedades científicas, asociaciones de pacientes, docentes universitarios y estudiantes de Medicina que demandan el reconocimiento académico de la Alergología como área de conocimiento. Esta medida permitiría formar adecuadamente a los futuros médicos, facilitaría la docencia especializada, mejoraría el abordaje del paciente desde atención primaria y contribuiría a visibilizar la necesidad de más especialistas, especialmente en regiones con alta carga asistencial como Andalucía.

Reconocer la Alergología como especialidad de conocimiento no es una cuestión corporativa: es una decisión estratégica para la salud pública y para el futuro de una atención médica integral, actualizada y centrada en el paciente.