La humanización de la información Enfermera

La Enfermería mantiene una profunda conexión con el paciente y sus cuidados. Es la profesión que, desde la más absoluta vocación, capacidad y conocimientos, ha evolucionado hasta ser una disciplina científica, basada en la excelencia y la mejor evidencia.

Florence Nightingale, proyectó una visión enfermera más allá de curanderos y chamanes.

Hoy somos las profesionales más cualificadas para valorar de manera integral el estado de salud de las personas. Siempre cerca del paciente y su familia. Compartimos su lucha contra la enfermedad, su camino entre la esperanza y el miedo.

Somos el verdadero eje del sistema sanitario, el motor de los cuidados.

Hemos avanzado en el fortalecimiento de la relación enfermera-paciente y la ampliación del alcance de los cuidados. La formación continua, la especialización y los Diplomas de Acreditación Avanzada, elevan nuestro nivel de competencias y capacitación.

Durante el COVID, nuestra entrega, sacrificio y capacidad de adaptación dieron prueba del compromiso de la profesión, destacando la ciudadanía nuestra ‘profesionalidad’ como el rasgo más apreciado de la personalidad enfermera. Cuidamos y seguimos de cerca a nuestros pacientes, potenciamos hábitos de vida saludables, diagnosticamos necesidades de salud y aplicamos intervenciones enfermeras y tratamientos.

Trabajamos para lograr una sanidad más ágil. Nuestro rol y funciones avanzan en ámbitos como la prescripción de medicamentos, atención en consulta y docencia universitaria. Pero necesitamos mayor reconocimiento de instituciones y políticos, y la incorporación de la Enfermería en puestos de gestión, para ser parte activa en la planificación de políticas que optimicen la eficiencia del sistema sanitario y la seguridad de la atención que prestamos.

Aún nos queda un reto importantísimo: “Cuidar a quien nos cuida”. Debemos avanzar en igualdad de oportunidades, conciliación laboral y familiar, mejora de las condiciones de contratación, ratio enfermera-paciente y retención del talento. Nuestras enfermeras se marchan en busca de mejores oportunidades fuera de Andalucía. Formamos y exportamos talento mientras faltan profesionales en nuestras plantillas. La escasez de recursos y la sobrecarga laboral son obstáculos que afectan a la seguridad de los pacientes y al bienestar de las enfermeras.

La Enfermería es protagonista en innovación y transformación de nuestro sistema sanitario. Somos esenciales ante los retos de salud de una población cada vez más envejecida y una mayor cronicidad. Debemos seguir caminando hacia una atención más equitativa, eficiente y humanizada.

La actualización de conocimientos e investigación, demandan una inversión sostenida muy necesaria. Nuestra pasión y profesionalidad siempre mirarán a un futuro donde la salud y el bienestar de la ciudadanía sean la prioridad absoluta.

Gracias por permitirnos ser parte de la historia de “Bienestar y Salud”, en un camino sobresaliente hacia vuestros lectores, que también son los nuestros. Cuando la información nos desborda a toda velocidad, importan más el rigor y veracidad de la información especializada.

La humanización de la información enfermera es clave, porque las palabras también curan, y en ese camino, siempre encontraréis a la Enfermería.