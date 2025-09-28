“La farmacia comunitaria es un espacio sanitario cercano, profesional y resolutivo”

Pregunta.¿Cómo surgió la idea de lanzar la campaña “Carpa de la Salud” y por qué se eligió este formato itinerante para acercar los servicios de farmacia a la población?

Respuesta.La campaña surge a raíz del compromiso de Sandoz con la promoción de la salud y la cercanía con el ciudadano. En enero de 2023 formalizamos un acuerdo de colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla con el objetivo de visibilizar los servicios profesionales que ofrecen las farmacias comunitarias, acercándolos de forma directa a la población general.

R.El formato itinerante nos permite llegar a zonas diversas, especialmente a colectivos que, por motivos geográficos o sociales, no siempre acceden fácilmente a servicios sanitarios preventivos. Desde Sandoz trabajamos para ser pioneros en facilitar el acceso a la salud de los pacientes, colaborando estrechamente con profesionales sanitarios en todo el territorio. Esta iniciativa nos permite combinar ese compromiso con la cercanía y el foco en el paciente.

P.- ¿Qué tipo de servicios se ofrecen en la Carpa de la Salud y qué protocolos siguen los farmacéuticos voluntarios?

R.-Las carpas ofrecen servicios estructurados en diferentes áreas de salud: riesgo cardiovascular; composición corporal; estrés; diabetes; osteoporosis; retorno venoso o análisis de la piel.

R.Todos los servicios siguen protocolos clínicos definidos. Los farmacéuticos voluntarios realizan cribados, recogen parámetros clave y, en función de los resultados, orientan al usuario sobre hábitos saludables o derivan al médico de atención primaria o a su farmacia habitual para seguimiento. Este modelo permite actuar precozmente en la detección de riesgos y pone en valor el papel asistencial del farmacéutico comunitario.

P.-¿Podría compartir algunas cifras clave de alcance e impacto hasta ahora: número de usuarios, edad media, % de mujeres, servicios realizados por usuario, etc.?

R.-Entre 2023 y 2025, las carpas han tenido un impacto notable en cuatro provincias andaluzas, habiendo visitado, hasta la fecha, más de 20 localidades. Han participado más de 200 farmacias voluntarias y multitud de profesionales que han querido participar en esta iniciativa. En cuanto a los servicios realizados, llevamos registrados más de 7.500 a más de 2.500 pacientes, una cifra muy elevada que pone de manifiesto el enorme interés que ha suscitado este proyecto entre la población.

R.La edad media de los usuarios ha sido de 62 años, con una participación femenina superior al 60% y las áreas con más demanda se centran en riesgo cardiovascular, retorno venoso y osteoporosis. Este alcance refleja una necesidad real en la población y una oportunidad para seguir consolidando la farmacia como espacio sanitario clave.

P. ¿Qué resultados arrojó la encuesta de satisfacción y qué aprendizajes ha destacado la población tras su experiencia en la Carpa?

R.-La acogida ha sido excepcional. La valoración global del servicio supera el 9 sobre 10 y la totalidad de los encuestados considera beneficioso que estos servicios se ofrezcan desde la farmacia. Más de la mitad de los usuarios afirmó haber descubierto aspectos nuevos sobre su salud gracias a su paso por la carpa. Y muchos desconocían que estos servicios ya se prestan habitualmente en farmacias comunitarias. Esto evidencia que iniciativas como esta no sólo promueven la prevención, sino que también, educan e informan al paciente.

P.-¿Cómo ha sido la experiencia de colaboración entre el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y Sandoz? ¿Qué aporta cada parte al proyecto?

R.-La colaboración con el Colegio es esencial. El COF de Sevilla aporta su conocimiento técnico y científico, así como la coordinación de los farmacéuticos participantes. Además, ha sido una suerte poder contar con los COFs de otras localidades en las que hemos estado presentes, sin cuyo apoyo no habría sido posible llegar a los pacientes a través de esta actividad.

R.Como es una iniciativa viva, estamos ya trabajando en llevar las carpas a otras ubicaciones, ampliando las localidades en Málaga, Granada y Sevilla, incluso acercándonos a nuevas provincias de la mano de los COFs de cada lugar.

R.Desde Sandoz pretendemos servir de ayuda y apoyo junto a los COFs locales, aportando soporte logístico y una visión estratégica centrada en mejorar el acceso a la salud de los pacientes.

P.-¿Cómo percibe el papel del farmacéutico comunitario en la transformación del sistema sanitario español tras esta experiencia?

R.-Esta experiencia ha confirmado que el farmacéutico comunitario es un agente clave para el futuro del sistema sanitario. Su proximidad, profesionalidad y formación le permiten detectar de forma temprana factores de riesgo y acompañar al paciente en su autocuidado.

R.Además, la farmacia es un punto de acceso rápido, sin cita previa, que puede complementar de forma eficaz la atención primaria. Las carpas son un reflejo del potencial que tiene este modelo asistencial para mejorar la prevención y promover una sanidad más cercana, proactiva y sostenible.

P.-¿Qué llamada a la acción o mensaje principal quiere transmitir a los ciudadanos para que conozcan y se beneficien de los servicios profesionales de la farmacia?

R.-Animamos a los ciudadanos a redescubrir la farmacia comunitaria como un espacio sanitario cercano, profesional y resolutivo. Muchos de los servicios que se ofrecen en las carpas están ya disponibles en su farmacia habitual.

R.Invitamos a la población a preguntar, a informarse, a confiar en su farmacéutico como profesional sanitario de referencia. Desde Sandoz seguiremos trabajando, con responsabilidad construyendo juntos la farmacia del futuro.