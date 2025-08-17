Consejos para cuidar la higiene bucodental y el tratamiento de ortodoncia invisible en verano

El verano es una época del año muy especial. Durante las vacaciones, nuestros hábitos y rutinas cambian, y solemos estar más relajados y despreocupados en general. Los viajes, los eventos sociales y las comidas fuera de casa son frecuentes en estos días de ocio, y aunque los alineadores invisibles también tienen sus ventajas con respecto a los brackets en esta etapa estival (son muy discretos, perfectos para hacernos fotos en los viajes sin comprometer nuestra imagen) también pueden suponer un reto para quienes siguen un tratamiento de estas características. A diferencia de los aparatos fijos, la efectividad de la ortodoncia invisible depende en gran medida del grado de cumplimiento por parte del paciente y lo cierto es que, en verano, es frecuente observar una disminución del uso de los alineadores, lo cual puede comprometer significativamente los resultados del tratamiento.

A pesar de estos cambios en las rutinas fruto de la relajación y de las actividades de ocio propias del verano, en esta etapa no debemos descuidar nuestra higiene dental ni el cuidado de nuestro tratamiento de ortodoncia invisible y desde QuickSmile, la única compañía española especializada en ortodoncia invisible, te damos unos consejos para disfrutar de tus días de descanso sin poner en riesgo tu salud bucodental y el progreso de tu tratamiento.

Tenlo en cuenta al hacer la maleta

Si vas a salir de viaje, al hacer la maleta es importante planificar cómo vas a cuidar tu ortodoncia invisible en esos días fuera de casa. Antes de irte de vacaciones, es aconsejable realizar una revisión con tu ortodoncista para asegurarte de que todo marcha según lo previsto. Una vez revisado, antes de salir es importante preparar un neceser que incluya los elementos básicos para mantener la higiene dental incluso en lugares donde no tengas acceso a un baño completo. Llevar lo necesario y prever posibles imprevistos te permitirá disfrutar con tranquilidad y sin comprometer la eficacia del tratamiento.

Entre los elementos que no pueden faltar en tu maleta en este sentido, es recomendable llevar siempre durante los desplazamientos el estuche protector para guardar los alineadores mientras no los tengas puestos, cepillo y pasta de dientes, hilo dental y cepillos interdentales, enjuague bucal sin alcohol y las tabletas efervescentes para la limpieza de los alineadores.

Alinéate con tu ortodoncista

Además, si tu tratamiento contempla cambios de férulas durante tus vacaciones, asegúrate de llevar todos los alineadores transparentes correspondientes al periodo de tu viaje. Consulta con tu ortodoncista si es necesario cambiar antes de tiempo o posponer algún cambio según las fechas de tu estancia. Otra buena idea puede ser llevar contigo un juego adicional, por si pierdes el que estás usando, así como conservar el juego anterior por si necesitas volver temporalmente a él (esto último siempre de acuerdo con tu ortodoncista).

También puede ser útil llevar una copia digital de tu plan de tratamiento y tal y como apuntan desde QuickSmile, compañía española de ortodoncia invisible fundada en 2019, es recomendable solicitar a tu ortodoncista la plantilla de ataches duplicada que viene en todos los casos, de esta manera si algún atache salta o se pierde podéis acudir al ortodoncista local en caso de que necesites solventar cualquier contratiempo.

¿Puedo bañarme con los alineadores puestos?

Una vez en tu destino, disfrutar plenamente de las vacaciones no debe hacerte olvidar que es necesario llevar puestos los alineadores unas 22 horas al día para que el tratamiento sea efectivo. Esto significa que debes utilizarlos durante todo el día y solo debes quitártelos para comer o para el cepillado de los dientes. Si te estás preguntando si puedes llevarlos puestos durante las actividades acuáticas tan propias de esta etapa estival, efectivamente puedes llevarlos puestos en tus chapuzones tanto en la playa como en la piscina. También puedes llevar tus alineadores durante las prácticas deportivas, aunque si la actividad física es de contacto, es recomendable usar un protector bucal específico para evitar impactos que puedan dañar los alineadores.

Durante las vacaciones de verano también son frecuentes los excesos a la hora de comer y es habitual consumir alimentos más ricos en azúcares, lo que puede aumentar el riesgo de caries y otros problemas dentales. Intenta que en tu dieta sigan predominando los alimentos más saludables, como frutas, verduras y proteínas magras, y evita en la medida de lo posible las comidas y bebidas que puedan resultar dañinas para tus dientes o tus alineadores. En este sentido, si bien el termoplástico de la ortodoncia invisible es altamente resistente a la tinción, siempre es recomendable tener cuidado con bebidas como el café, el vino tinto, la sangría, el té y refrescos o zumos con colorante. Su consumo frecuente mientras se llevan puestos puede teñirlos y hacer que luzcan menos estéticos, Si no bebemos agua, es importante que nos quitemos los alineadores antes de beber, aunque también hay que tener en cuenta que, según este estudio realizado por la Universidad Rey Juan Carlos sobre la tinción de alineadores analizando tres marcas distintas, los alineadores de QuickSmile son los que menos se tiñen y los que más conservan su transparencia al ser sometidos a café, tabaco y otras sustancias.

Y si estás fuera de casa y no puedes cepillarte los dientes después de comer, te recomendamos que al menos te enjuagues con agua antes de volver a colocar tu alineador. Después puedes puedes volver a colocarte los alineadores, pero no olvides cepillarte meticulosamente al llegar a casa.

Mantén limpios tus alineadores

La limpieza de tus alineadores es muy importante para mantenerlos en buen estado y evitar infecciones. Utiliza jabón neutro y un cepillo de dientes (sin pasta dental) para limpiarlos regularmente. Acláralos bien con agua antes de colocártelos de nuevo. Y no olvides guardarlos en su caja cuando no los estés utilizando. No dejes tus alineadores invisibles en una servilleta mientras comes o en cualquier otro sitio donde puedan extraviarse o tirarse por accidente. Es mejor guardarlos siempre en su estuche para evitar que se pierdan o dañen.

Con una buena planificación, una pequeña adaptación de tus hábitos y algunos consejos prácticos como éstos que te damos desde QuickSmile, puedes seguir cuidando tu sonrisa durante esta etapa de desconexión estival. Las vacaciones no deben suponer una interrupción del tratamiento, sino una oportunidad para reforzar hábitos saludables y avanzar en la corrección dental sin contratiempos, adaptando la posible disminución de horas de cumplimiento diario con un aumento en el número de días con ese mismo alineador para facilitar una corrección completa de los dientes en esta etapa en concreto.