Ayudamos a hacer del mundo un lugar más sano

Esta dedicación a la salud pública es el hilo conductor de todo lo que hacemos. Nos conecta con nuestra historia - desde 1963, hemos estado cumpliendo la visión de la familia Mérieux para mejorar la salud, manteniendo los valores de respeto, responsabilidad y transparencia.

Sobre la base de nuestro legado, entendemos que nuestra experiencia en enfermedades infecciosas y nuestra presencia internacional nos confieren el deber de actuar como un ciudadano responsable, al servicio del bien común y de la comunidad.

Este compromiso también nos conecta con nuestro entorno: las enfermedades infecciosas son una de las principales amenazas para la humanidad. Su aparición y propagación se ven aceleradas por el cambio climático y la globalización. El riesgo de encontrarnos desarmados para hacer frente a bacterias ultrarresistentes es ya una realidad.

El diagnóstico es un factor de cambio en este desafío. Al ser pioneros en soluciones de diagnóstico, ayudamos a los médicos a mejorar la atención al paciente y a las industrias a prevenir la contaminación de los alimentos y los productos farmacéuticos que producen.

En bioMérieux estamos convencidos de que, teniendo en cuenta todo nuestro ecosistema y el interés público, podremos conseguir construir un mundo más sano y una sociedad más inclusiva.

Somos pioneros, desarrollamos y producimos diagnósticos in vitro de alta calidad para mejorar la salud pública en todo el mundo.

Mantenemos un modelo de negocio sólido que nos permite invertir en innovación y crear valor. Llevamos a cabo acciones responsables con el medio ambiente para preservar el planeta como un lugar saludable para vivir.

Apoyamos la inclusión, el bienestar y el desarrollo de los miembros de nuestro equipo, que contribuyen a salvar vidas.

Fomentamos un diálogo transparente y ético con el ecosistema sanitario para avanzar en el diagnóstico.

Establecemos asociaciones a largo plazo para aumentar nuestro impacto positivo en las comunidades locales y prestar nuestro apoyo a las poblaciones más vulnerables.