Andalucía, una apuesta de presente y futuro para HLA Grupo Hospitalario

Andalucía es uno de los grandes pilares sobre los que se sustentan la actividad y la estrategia de crecimiento de HLA Grupo Hospitalario. Por eso, Andalucía representa una prioridad para nosotros: por su tamaño, por su diversidad, por su dinamismo y por la oportunidad que ofrece para seguir desarrollando un modelo asistencial basado en la calidad, la innovación y la cercanía.

La presencia de HLA Grupo Hospitalario en Andalucía es sólida, extensa y está en constante evolución. Aquí tenemos ocho hospitales y diez centros médicos, facturamos casi 200 millones de euros y damos empleo a más de 2.000 personas. Más de un tercio de nuestra actividad tiene lugar en esta comunidad autónoma. Pero, más allá de los datos, lo relevante es el compromiso real y sostenido con esta tierra: con sus ciudadanos, con su sistema sanitario y con su tejido institucional y económico.

Nuestros hospitales de referencia, como HLA Universitario Inmaculada (Granada), HLA Universitario El Ángel (Málaga) o HLA Jerez Puerta del Sur (Cádiz), son centros acreditados, equipados con tecnología de última generación y gestionados bajo estándares de calidad y excelencia. De hecho, el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) elaborado anualmente por Merco ha incluido en su última edición a estos tres hospitales entre los mejores del país en la sanidad privada. En el caso de HLA Universitario Inmaculada y HLA Jerez Puerta del Sur, son los hospitales con mejor reputación de las provincias de Granada y Cádiz, respectivamente. Trabajamos con el objetivo de ampliar esa presencia en el único estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española y que año tras año avala la apuesta de HLA Grupo Hospitalario por la excelencia y la calidad en la asistencia que prestamos a los pacientes.

Para ello, estamos desarrollando proyectos de reforma, modernización y ampliación de la clínica HLA Santa Isabel (Sevilla) y de HLA Los Naranjos, con el objetivo de aumentar su capacidad asistencial. Igualmente, estamos ampliando las unidades y los servicios de hospitales como HLA Mediterráneo (Almería) o HLA La Salud (Cádiz) para dotarles de los medios y equipos que les permitan desarrollar las técnicas más avanzadas de diagnóstico y tratamiento. Son solo algunos ejemplos de nuestra apuesta por seguir creciendo en la región.

HLA Inmaculada Hospital Universitario

Andalucía tiene un perfil sanitario que la convierte en un entorno idóneo para apostar por la innovación: una población numerosa, envejecida en ciertas zonas, con una demanda creciente de atención especializada y una Administración cada vez más abierta a modelos de colaboración público-privada. En este contexto, en HLA Grupo Hospitalario trabajamos para que nuestros centros no solo respondan a la demanda asistencial, sino que sean capaces de anticiparse a ella. Tecnologías con una demanda creciente, como la cirugía robótica, los sistemas avanzados de diagnóstico por imagen o la telemedicina, son ya una realidad en buena parte de nuestra red andaluza. Con esta misma lógica acabamos de abrir en el Centro Médico-Quirúrgico HLA Ramón y Cajal (Sevilla) una sede de Ripoll y De Prado Medical Group, una institución especializada en traumatología y cirugía ortopédica con más de 125 años de trayectoria y que posee el sello de excelencia FIFA que la acredita entre las mejores clínicas del mundo entre las lesiones del deporte. Con esta alianza, nos situamos a la vanguardia en una especialidad cada vez más demandada.

Pero nuestra visión va más allá de la infraestructura o de los servicios. Apostamos decididamente por la innovación de nuestro modelo sanitario para mejorar la experiencia del paciente y facilitar la labor de nuestros profesionales. La historia clínica electrónica, la inteligencia artificial aplicada a la gestión de citas o el uso de algoritmos para el diagnóstico precoz y el análisis predictivo de enfermedades son herramientas que ya están funcionando en nuestros hospitales y centros en Andalucía. Con ello, avanzamos hacia la medicina del futuro, que será personalizada, predictiva y preventiva.

Sabemos hacia dónde vamos y tenemos una hoja de ruta clara: queremos seguir creciendo, aumentar nuestra capacidad asistencial y acercarnos cada vez más al paciente. Esto significa abrir nuevos centros allí donde sea necesario, poner en marcha unidades especializadas de referencia y seguir invirtiendo en innovación, digitalización e investigación.

Además, seguiremos colaborando con la Universidad. Nuestra alianza con las universidades de Granada o Málaga nos ha permitido acreditar a los dos primeros hospitales universitarios de la sanidad privada en Andalucía. Trabajamos con otras universidades con la idea de ampliar los hospitales universitarios del Grupo HLA en la comunidad autónoma.

La alianza con la Universidad andaluza forma parte del compromiso de HLA Grupo Hospitalario con esta tierra. Ese compromiso es el que nos ha permitido celebrar este año el 50º aniversario de HLA Universitario Inmaculada y el 25º aniversario de HLA Jerez Puerta del Sur. A lo largo de los años, estos hospitales, como el resto de nuestra red en Andalucía, han crecido y se han consolidado como referentes no solo de excelencia sanitaria sino también de compromiso con el desarrollo social y económico de las sociedades de las que forman parte. Nuestros hospitales no solo cuidan la salud de sus pacientes: contribuyen a crear empleo de calidad, generan actividad económica y apoyan diferentes acciones y actividades sociales, artísticas y culturales. Es un orgullo contribuir al crecimiento y el dinamismo de Andalucía.

En definitiva, HLA Grupo Hospitalario seguirá apostando por Andalucía, un territorio con un enorme potencial para continuar creciendo, y una región clave en nuestro presente y, sobre todo, en nuestro futuro. Ese futuro pasa por seguir fortaleciendo la red sanitaria que hemos construido aquí; por impulsar el trabajo en red de nuestros centros; por seguir invirtiendo en innovación y talento; y por mantener intactos nuestros valores al servicio del cuidado de la salud de las personas, buscando la excelencia, con cercanía y compromiso social.