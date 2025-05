Posible apertura a más estrategias para poder tratar el tabaquismo

El tabaquismo sigue siendo uno de los principales factores de riesgo cardiovascular en España, con una prevalencia que afecta aún al 22% de la población adulta. Así lo recuerda el Dr. José Abellán Alemán, coordinador del documento de consenso sobre tabaquismo y riesgo vascular promovido por la Sociedad Española de Hipertensión (SEH-LELHA), presentado en la XXI Reunión de Riesgo Vascular de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), celebrada en Córdoba esta semana.

Uno de los capítulos más controvertidos del documento es el dedicado al abordaje del paciente que no consigue dejar de fumar. “Hasta un 40% de los pacientes con cardiopatía isquémica no lo logra. ¿Qué hacemos con ellos?”, plantea el coordinador del texto. “Lo mejor es dejar de fumar. Eso está claro. Pero, ¿pueden las alternativas sin combustión suponer una estrategia de reducción de daño?”.

El documento plantea la posibilidad de utilizar dispositivos como los vaporizadores, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina en aquellos casos en los que el abandono total no se ha conseguido, siguiendo la lógica de otras terapias compasivas. “No son inocuos, pero si no hay combustión, no hay alquitrán. Y sin alquitrán, el riesgo de cáncer disminuye”, señala Abellán. Recuerda que países como Reino Unido o Suecia han experimentado un descenso en los cánceres de pulmón asociado a la transición hacia productos como el snus. “En Suecia, la proporción de fumadores de tabaco de combustión ha caído al 4,5%, mientras que el uso de alternativas sin combustión se ha incrementado, con resultados positivos en salud pública”.

Aun así, advierte de que estos productos pueden actuar también como puerta de entrada en jóvenes. “Hay que regular, establecer límites de edad estrictos, y evitar productos con dosis bajas de nicotina que no satisfacen a fumadores pero sí atraen a adolescentes”.

Abellán insiste en que debe tratarse como una enfermedad. “Como la ONU señala, no es un vicio ni un hábito; es una alteración de la conducta. Y hay que abordarlo como tal, desde la consulta, igual que hacemos con la diabetes”. “Tenemos que asumir que no todos los pacientes lo van a conseguir con las herramientas actuales. Por eso, debemos abrir el debate sobre estrategias de reducción del daño, reguladas y controladas, que puedan suponer una transición más segura para quienes no pueden dejar de fumar”, añade.