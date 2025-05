Nuevo paradigma más allá del peso

Participantes en la presentación del nuevo algoritmo clínico desarrollado por la European Society for Obesity y presentado en Málaga.

La obesidad ha dejado de ser simplemente una cuestión de peso. En el marco del European Congress on Obesity, ECO 2025, celebrado esta semana en Málaga, destacados expertos internacionales han coincidido en que el abordaje clínico de la obesidad debe transformarse radicalmente, incorporando algoritmos terapéuticos personalizados, desarrollando evidencia robusta sobre nuevos fármacos y una visión integral del paciente. No se entiende solo como un problema de voluntad o alimentación, hay muchos factores a tener cuenta. Además, la llegada de nuevas opciones terapéuticas está transformando la práctica clínica, esbozando un nuevo paradigma.

En este sentido, el Dr. Luca Busetto, de la Universidad de Padova, abogó por un nuevo enfoque para el diagnóstico, clasificación y manejo de la obesidad en adultos. Busetto discute la necesidad de una reevaluación de los métodos tradicionales para abordar la obesidad, proponiendo “un marco más integral que considere no solo el índice de masa corporal (IMC), sino también otros factores clínicos y funcionales. Este enfoque busca mejorar la precisión en la evaluación de la obesidad y, por ende, en su tratamiento”. Además, se enfatiza la importancia de una gestión personalizada de la obesidad, teniendo en cuenta las comorbilidades asociadas.

Uno de los anuncios esperados vino de la mano de la profesora Barbara McGowan, del Guy’s and St. Thomas’s NHS Foundation Trust de Londres, quien presentó un nuevo algoritmo clínico desarrollado por la European Society for Obesity. Esta herramienta, que se publicará en Nature Medicine, tiene como objetivo orientar a los profesionales en la selección del tratamiento farmacológico más adecuado para cada paciente con obesidad, según su perfil clínico y las comorbilidades asociadas. “Tenemos más medicamentos disponibles que nunca, cada uno con mecanismos de acción distintos y eficacia variable. Es esencial personalizar la terapia para mejorar”, subrayó McGowan durante su intervención.

El primer estudio que compara los dos fármacos de referencia ya marca diferencias

Uno de los estudios importantes que viene a reforzar la evidencia disponible sobre nuevos tratamientos ha sido presentado por la compañía Lilly, con los resultados detallados de SURMOUNT-5, un ensayo clínico abierto de fase 3b, que evalúa la seguridad y eficacia de tirzepatida, un agonista dual de los receptores GIP y GLP-1, en comparación con semaglutida, un mono-agonista del receptor GLP-1, en adultos que viven con obesidad o sobrepeso con al menos un problema médico relacionado con el peso y sin diabetes. Son, actualmente, los tratamientos más avanzados y de referencia en el manejo de la obesidad. Y este es el primer ensayo que compara directamente ambos fármacos.

Dr. Leonard Glass, vicepresidente senior de Asuntos Médicos Globales en Lilly. / Archivo

Según explica el Dr. Leonard Glass, vicepresidente senior de Asuntos Médicos Globales en Lilly, “ambos medicamentos demostraron ser eficaces, pero tirzepatida mostró una mayor reducción de peso”. En el objetivo primario, los participantes tratados con tirzepatida lograron una reducción de peso promedio del 20,2% en comparación con el 13,7% con semaglutida a las 72 semanas utilizando la estimación del régimen de tratamiento, una pérdida de peso relativa un 47% mayor. Los participantes que usaron tirzepatida perdieron un promedio de 22,8 kg y los participantes que usaron semaglutida perdieron un promedio de 15 kg. Los resultados se han publicado simultáneamente en The New England Journal of Medicine.

Para el Dr. Glass “la obesidad ya no puede verse como un problema estético o de voluntad. Es una enfermedad compleja, con componentes genéticos, metabólicos, fisiológicos y ambientales. Durante mucho tiempo ha habido estigma y culpabilización del paciente, pero eso debe cambiar. Estos nuevos medicamentos nos permiten abordar la enfermedad desde sus mecanismos biológicos reales, lo que refuerza la necesidad de un cambio de mirada”.

Asimismo, hace hincapié en que el tratamiento farmacológico es solo una parte. “Hay que trabajar también en educación, prevención y concienciación. En Lilly colaboramos con programas de educación nutricional o de promoción de hábitos saludables. No podemos hacerlo solos: se necesita la implicación de gobiernos, universidades, asociaciones científicas y también los medios”.