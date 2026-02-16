El 80% de la población tiene un conocimiento escaso o nulo sobre el linfoma

El 80% de los andaluces reconoce tener un conocimiento escaso o nulo sobre los linfomas y más de la mitad desconoce que existen subtipos poco frecuentes considerados enfermedad rara. Así lo refleja el ‘Estudio de percepción social sobre linfomas en España’, impulsado por Lilly en colaboración con AEAL (Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia) y con el aval de la SEHH y del Grupo Español de Linfomas y Trasplante Autólogo de Médula Ósea.

Los linfomas, tumores que afectan a los linfocitos del sistema inmune, representarán este año el 71% de las neoplasias hematológicas en España. Sin embargo, el 52% de la población andaluza no sabe que existen variantes menos frecuentes y el 91% desconoce el linfoma de células del manto, un subtipo raro con una incidencia de entre uno y dos casos por cada 100.000 habitantes al año.

Ante esta falta de información, se ha puesto en marcha la iniciativa ‘Linformados, entendiendo el linfoma visibilizando vidas’, que ha recorrido distintos hospitales y concluye estos días en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. La jefa de Hematología del centro sevillano, Alicia Rodríguez Fernández, subraya que los pacientes suelen detectar “bultos en cuello, axilas o ingles”, junto a síntomas como fatiga, pérdida de peso o fiebre. “El diagnóstico genera una gran carga emocional y requiere coordinación multidisciplinar para agilizar pruebas y tratamientos”, señala.

“Entender mejor la enfermedad permite tomar decisiones más informadas, afrontar mejor el proceso y sentirse acompañados en cada etapa”, afirma Begoña Barragán, presidenta de AEAL.