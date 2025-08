El 12% de las mujeres en España sufre vaginismo, una disfunción que puede dificultar el embarazo

El dolor durante las relaciones sexuales, la sensación de ardor o escozor, o las molestias intensas durante exámenes ginecológicos son síntomas que muchas mujeres sufren en silencio, asumiéndolos como normales. Sin embargo, podrían estar relacionados con una disfunción sexual llamada vaginismo, una condición que afecta al 12% de las mujeres en España, según datos de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG).

El vaginismo se manifiesta como una contracción involuntaria de los músculos del suelo pélvico que rodean la vagina, lo que puede dificultar o impedir la penetración vaginal. Esto no significa que la mujer no pueda excitarse o experimentar placer, pero sí limita las relaciones sexuales con penetración, lo que a su vez puede dificultar la concepción por vía natural.

“La mayoría de los casos no se deben solo a una causa física, sino que están muy ligados al estado emocional de la mujer”, explicó la doctora y directora médica de IVI Mallorca, Clara Colomé.

Factores como la ansiedad, experiencias sexuales negativas, traumas, baja autoestima o desconocimiento del cuerpo femenino están entre las causas más comunes. Aunque menos frecuentes, también existen causas físicas como infecciones, inflamaciones, rigidez del himen o alteraciones hormonales.

Existen dos tipos principales: el vaginismo primario, que se presenta en mujeres que nunca han podido mantener relaciones sexuales con penetración, y el vaginismo secundario, que aparece tras haber mantenido relaciones sin problemas en el pasado.

A menudo, los síntomas de esta disfunción son minimizados por el entorno o incluso por las propias mujeres que la padecen, lo que retrasa el diagnóstico y el acceso a un tratamiento adecuado. Este desconocimiento y falta de visibilidad hacen que muchas mujeres sientan vergüenza o culpa, lo que incrementa el impacto psicológico y emocional del vaginismo. Por eso, romper el silencio en torno a esta condición se vuelve una cuestión de salud pública.

Los síntomas pueden variar según el grado de tensión muscular y el contexto emocional. Algunas mujeres experimentan molestias leves y otras pueden llegar a sentir espasmos intensos en la zona pélvica, en las piernas o incluso en la espalda baja. Además del dolor físico, el vaginismo puede generar ansiedad anticipatoria antes del contacto íntimo, lo que afecta la libido y la calidad de vida sexual y emocional de la paciente.

El tratamiento del vaginismo requiere un enfoque integral, combinando atención ginecológica y psicológica. Las terapias incluyen fisioterapia del suelo pélvico, terapia cognitivo-conductual, el uso progresivo de dilatadores vaginales, y, en algunos casos, intervenciones psicológicas personalizadas. Además, la comunicación abierta con la pareja es clave durante el proceso terapéutico.

A pesar de las dificultades, muchas mujeres logran superar el vaginismo y recuperar su vida sexual con normalidad. Para aquellas que no lo consiguen completamente, las técnicas de reproducción asistida —como la inseminación artificial o la fecundación in vitro— ofrecen alternativas viables para lograr un embarazo. “Sufrir vaginismo no es incompatible con la maternidad. Con un enfoque adecuado y personalizado, es posible cumplir el deseo de ser madre”, concluyó la doctora Colomé.

El apoyo profesional es fundamental, pero también lo es la empatía del entorno. En ese proceso, el acompañamiento adecuado puede marcar una gran diferencia en la evolución del tratamiento.

Visibilizar el vaginismo es el primer paso para romper tabúes, normalizar el acceso a la ayuda profesional y mejorar la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres.