El verdadero motivo por el que Nacho Palau ha demandado a Miguel Bosé

El conflicto legal entre Nacho Palau y Miguel Bosé, ex pareja que compartió más de 20 años de relación, ha entrado en un nuevo capítulo con la reciente demanda interpuesta por Palau. La disputa se centra en el reconocimiento y derechos sobre sus hijos, quienes crecieron juntos y fueron criados como hermanos. Sin embargo, una resolución judicial anterior determinó que dos de los niños eran hijos biológicos de Palau y los otros dos de Bosé, negando así el reconocimiento legal de su relación fraternal.

A pesar de la decisión judicial que establecía que ambos padres debían acordar las vacaciones de los niños para mantener su vínculo, Palau acusa a Bosé de incumplir este acuerdo. Según declaró en una entrevista con la revista Lecturas, Palau afirma que Bosé no le permite ejercer plenamente su rol de padre: "No me deja ejercer de padre", fue el titular de su desgarradora entrevista.

Nacho Palau niega la custodia a Miguel Bosé en caso de fallecer

Palau, quien ha estado lidiando con graves problemas de salud y la reciente pérdida de su madre, Lola, debido a un cáncer terminal, explicó la situación en detalle. Relató que el verano pasado, Bosé llevó a los niños de vacaciones a Mallorca y no permitió que regresaran a Chelva para pasar el resto del período vacacional con él y su familia. "Mi madre y mi familia se quedaron sin verlos. Mi madre se murió sin ver a los niños en condiciones. Los vio este octubre pasado, pero para entonces estaba ya muy tocada, en silla de ruedas", comentó Palau, visiblemente afectado por la situación.

Luis Pliego, director de Lecturas, añadió contexto a este conflicto al revelar detalles de la demanda interpuesta por Palau. Según Pliego, Palau habla de Bosé con cierto resentimiento y ha decidido demandarlo por incumplimiento de las medidas judiciales establecidas. "El juez dictaminó que un año sea Miguel quien decida las vacaciones de los niños y otro año Nacho, pero Miguel está incumpliendo, porque él es el que ordena y manda", explicó Pliego. Añadió que Bosé invitó a Palau a unirse a ellos en Mallorca, pero nunca permitió que los niños pasaran tiempo en Valencia con Palau.

Palau ha dejado claro que no busca lujos, sino la oportunidad de llevar a los cuatro niños a la casa que tiene en Valencia y pasar tiempo con ellos en un entorno familiar. Esta nueva demanda podría ser crucial para resolver el conflicto y asegurar que los niños mantengan una relación saludable y equilibrada con ambos padres.