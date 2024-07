Las últimas palabras del Maestro Joao y su madre, que ha fallecido

El Maestro Joao se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su vida tras la pérdida de su madre, Benita. La querida madre del vidente ha fallecido a una avanzada edad, dejando a Joao completamente devastado. La profunda conexión entre madre e hijo fue evidente en múltiples ocasiones, como cuando Benita acudió al programa Supervivientes para enviarle ánimos a su hijo mientras competía.

La noticia del fallecimiento de Benita ha conmovido a todos los seguidores del Maestro Joao, quien no dudó en compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado de una fotografía de su madre. En sus palabras, el vidente expresó: "Adiós mamá. Te fuiste tranquila, discreta, en paz, como viviste toda tu vida. El último vídeo que me mandaste decías 'Vuelve pronto por favor' lo he escuchado mil veces, pero no sabía que serían las últimas palabras que te escucharía decir". Estas palabras reflejan la profunda tristeza que siente Joao al tener que despedirse de su madre.

El maestro Joao en su confesión en 'Baila como puedas' / RTVE

Completamente roto, el Maestro Joao continuaba diciendo: "Ahora ya estarás siempre junto a mí. Me da mucho pudor publicar esto, pero sé que muchísima gente la queríais y me parece que por respeto a todas esas personas debía contarlo y porque sé que ella también quería despedirse de todas las personas que la quieren y me quieren. Cerró los ojos y no los abrirá más pero yo sigo viendo su mirada, sus ojitos valientes y bondadosos. Mamá, ya eres eterna". Este conmovedor mensaje ha resonado entre sus seguidores y amigos, quienes han mostrado un gran apoyo al vidente en este momento tan difícil.

Figuras del mundo del espectáculo han enviado mensajes de consuelo y apoyo. Bárbara Rey escribió: "Querido amigo, lo siento mucho, sé cómo querías a tu madre y lo estarás pasando muy mal, pero también sé que tú como yo, creemos en algo maravilloso que existe después de dejar este mundo. Ellos nos esperarán para recibirnos con los brazos abiertos, ahí no hay dolor ni sufrimiento solo amor y paz, es el lugar donde está ahora tu madre y mis padres. Tienen que vernos felices aquí en la tierra, para que no sufran por nosotros y disfruten con nuestra felicidad. Te quiero amigo".

Marta Torné también le dedicó unas sentidas palabras: "Lo siento muchísimo. Las madres deberían quedarse para siempre a nuestro lado. Pero sí. Son eternas". Otros rostros conocidos como María Patiño, Elisabet Benavent, Máximo Huerta, Belén Esteban, y Luis Rollán también han mostrado su solidaridad, enviando mensajes de apoyo y consuelo a Joao. En estos momentos de dolor, el Maestro Joao se siente acompañado por el cariño y apoyo de sus amigos y seguidores, quienes le ayudan a sobrellevar la pérdida de su querida madre Benita.