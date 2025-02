Así ha sido el tenso encuentro de Anita y Gabriella en 'La isla de las tentaciones'

Los grandes momentos en esta octava temporada de La isla de las tentaciones se repiten en cada capítulo. En el último emitido ha tenido lugar la fuerte discusión entre Anita y Gabriella tras el cara a cara propiciado por el veto de la catalana a la tentación de su novio Montoya. El de Utrera parece haber encontrado en Gabriella el apoyo y el cariño que parece que su novia no le aporta y es que las infidelidades de Anita hacia el sevillano han provocado que este se acerque un poco más a su tentadora.

Llegaba el momento de que Anita y Gabriella se vieran de cerca y pudieran hablar, pero lo cierto es que este encuentro ha sido más una discusión y reprimenda por parte de Anita que otra cosa y es que la catalana no ha podido contenerse y ha perdido los nervios y las formas delante de Gabriella. Nada más llegar, Sandra Barneda le pregunta a Anita que qué tal se encuentra a lo que la joven responde: "Estoy bien, estoy tranquila. Tengo ganas de ver a Gabriella, decirle cuatro cositas y darle algún consejo".

Anita no ha dudado en soltar una puya en cuanto ve como llega Gabriella: "A ver si se le van a caer las extensiones, Sandra", este comentario ha provocado que la tentadora de Montoya contraataque con gran fuerza, "vaya cara hija. Para estar todo el día follando tiene el cutis fatal", le espetaba Gabriella a Anita. Como es normal, lo que pretendía ser una conversación se ha convertido en una pelea donde los golpes bajos han estado muy presentes sobre todo por parte de la catalana.

Gabriella ha aprovechado la oportunidad para recriminarle a Anita que no ha sabido valorar el novio que tiene, que ha estado respetándola todo el tiempo y no ha sido hasta que no ha visto las imágenes de ella con Manuel en la cama, él no se ha atrevido a hacer nada con ella. Estas palabras no han sido de agrado para Anita que le ha respondido así: "te bajas cuatro si no sabes de mi relación. Tú no eres nadie para hablar de mi relación. Con que le des un poco de zambombeo, que me das vergüenza... A mi novio no le he escucha gemir tan mal en la vida, así que si quieres te doy cuatro clases", gritaba Anita a Gabriella.

Sandra Barneda cuestiona a Anita

Con tanto grito y faltas de respeto, Sandra Barneda ha tenido que intervenir en este tenso cara a cara para recordarles que esos modales no se van a tolerar. Gabriella aprovechaba la oportunidad para contarle a la novia de Montoya lo mal que lo ha estado pasando él durante estos días al ver su comportamiento con Manuel, el sevillano estaba convencido de que Anita no lo traicionaría de esta manera. La catalana se ha defendido con la artillería pesada y le ha contestado: "Le dije no te olvides que la mejor jugadora soy yo".

La presentadora ha querido que Anita explicara qué es lo que pretende decir con esa frase y ella le ha explicado: "Sí él juega, yo creé el juego". Comentario que ha desconcertado a Sandra y le ha preguntado sorprendida: "¿Ahora eres vengativa?". Con cara de pocos amigos e intentando defenderse de nuevo, Anita ha intentado explicarse de una mejor manera y ha vuelto a relatar lo que sucedió cuando Montoya aparece corriendo en su villa cuando ella estaba en la cama con Manuel.

"Yo no soy nada vengativa porque yo lo que he hecho con Manuel lo he hecho antes de ver las imágenes de Montoya con Gabriella. Y vergüenza me daría que mi novio viniese ahí a montarme el show padre", relataba Anita. Gabriella aprovechaba la oportunidad para responderle "Montoya se ha dado cuenta de la persona que tenía al lado".