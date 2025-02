Anita de 'La isla de las tentaciones' desvela todo el odio que recibe en redes

Anita Williams es la pareja con la que acude José Carlos Montoya a la última edición de La isla de las tentaciones, en este programa las parejas quieren averiguar si su amor durará o será algo pasajero mientras ambos viven separados unos meses rodeados de "tentaciones". La trama de Anita y Montoya es una de las que ha cautivado a medio mundo y como en toda historia, hay un héroe, en este caso Montoya y un villano, Anita.

La catalana ha mostrado en sus redes sociales algunos de los mensajes que recibe a diario tras su paso por el concurso y a pesar de no haber hecho las cosas de la mejor manera, lo que recibe en los comentarios de sus publicaciones como en su bandeja de mensaje directos son comentarios llenos de odio y muy violentos.

"Ojalá te mueras tendrías que suicidarte y le harías un favor (sic) al mundo no vales nada". Ante este comentario, Anita Williams respondía de esta manera. "A diario recibo mensajes así. Desear la muerte constantemente son palabras mayores que dicen más de vosotros que de mí. Después sois los primeros que miráis por la salud mental de las personas. Menos mal que la cabeza la tengo fuerte y que vuestras opiniones no me afectan porque no me identifico con la persona que se está viendo de mí en la isla. Los que de verdad me conocen saben que de la persona que hay en el programa a la que realmente soy hay una diferencia muy grande. Entiendo y acepto que lo he hecho mal y yo soy la primera que lo dice. Aprendo cada día de mis errores y soy la primera que hace autocrítica".

Historia de Anita en Instagram / @_anitawilliams

La joven reclama que se tenga en cuenta su salud mental y no se juzgue a su persona por lo que han podido ver de ella en La isla de las tentaciones. Anita también ha querido dar visibilidad al mensaje que publica una de sus compañeras de edición, Alba, cuando recibe un comentario despectivo hacia la pareja de Montoya en el concurso. "¡Cara a Anita! No merece ni el aire que respira. Va haciendo daño allá por donde pisa", le contestó un seguidor.

Anita no quiso dejar pasar la oportunidad de contestar a este tipo de mensajes. "Sobre este tipo de comentarios deciros que todos somos personas que pasamos duelos diferentes, que no es una situación fácil y que duele mucho, sobre todo a mí que soy una persona muy empática, tener que leer este tipo de comentarios y cosas mucho más heavy que no puedo poner por aquí hacia mi compañera. Nadie en la vida se merece el nivel de odio que se está llegando a generar", afirma la catalana.