El tenso desencuentro entre Carmen Alcayde, Montoya y Anita en 'Supervivientes 2025' que pone en jaque su amistad

La amistad de Carmen Alcayde, Montoya y Anita no parece estar atravesando su mejor momento. Los tres amigos están nominados y se enfrentan este jueves a la expulsión definitiva, todo ello gracias a la estrategia que ha seguido Pelayo Díaz consiguiendo exponer a los tres amigos a la vez. Este domingo llegó el momento en el que los concursantes debían de hacer los alegatos para animar a la audiencia a salvarlos de cara al jueves y aquí se ha vivido el primer desencuentro entre el trío más histriónico de esta edición de Supervivientes.

Carmen Alcayde se ve la más vulnerable frente a Anita y Montoya y así lo ha hecho saber tanto a sus compañeros como a la audiencia, la periodista ha tenido una conversación con Pelayo Díaz en la que ha manifestado sus inquietudes y en la que ha afirmado que ambos son dos ganadores de este concurso y ella se siente un poco la "actriz secundaria". "Si queréis miento. Me hubiera gustado llegar a la final con ellos. ¿Qué hago, me mato? Os gusta el 'sincericidio'...", afirmaba la colaboradora de televisión.

Estas palabras de Carmen Alcayde han provocado una reacción muy exagerada en Montoya principalmente que ha estallado contra ella. "¡El 'sincericidio' no es criticar a Anita por detrás! ¡Estás tirando del cable con Pelayo! ¡No me ha gustado esto!", decía Montoya y además confirmaba "no esperarse" las imágenes que había visto en las que se apreciaba un acercamiento entre Alcayde y el diseñador.

"No entiendo qué hace hablando con él de esta forma, cuando le ha dicho de todo y le ha hecho pasar un concurso pésimo, según ella. No entiendo nada", afirmaba Anita después de ver las imágenes de Carmen y Pelayo. Sandra Barneda ha sido la primera sorprendida de ver como la amistad entre el trío más unido de todo el concurso comenzaba a resquebrajarse a pocos días de que uno de ellos salga definitivamente del reality. "No pensaba que esto ocurriría, pero está ocurriendo. Hay una pequeña escisión en el trío", afirmaba la presentadora.

Montoya impasible ante las lágrimas de Carmen Alcayde en el 'Oráculo de Poseidón'

Carmen Alcayde no podía evitar el llanto en el Oráculo de Poseidón y afirmaba que si le "clavan un cuchillo" por la espalda, "me lo quito y me doy un abrazo": "Lo siento, soy así. Seré arrastrada, falsa... lo que quiera la gente. Pero me quiero ir de aquí en paz". Estas palabras no sentaban nada bien a Montoya y Anita que se han mostrado desilusionados con el cambio de actitud de la periodista y que han hecho mella en ella, además del tenso encontronazo vivido previamente. Carmen se mostraba vulnerable y decía: "¡Montoya es mi hermano y es mi vida! ¡Y estoy dolida porque mi hermano, que es mi vida, me está dando la espalda en mis últimos días!".

Anita, al ver la fragilidad de la colaboradora no ha dudado en agacharse y consolarla en un momento tan crítico y le confesaba que pese a lo que pudiera pensar ni ella ni Montoya la iban a dejar tirada en este instante tan complicado del concurso en el que los tres se enfrentan a la expulsión. Ante el llanto desconsolado de Carmen Alcayde, Montoya se mostraba impasible y Sandra Barneda no dudaba en reprocharle su actitud.

Pelayo también intervenía y criticaba el comportamiento que estaba teniendo el de Utrera con su mayor apoyo durante el concurso, Carmen Alcayde: "¿pero no ves cómo está?". Sandra Barneda se mostraba tajante con el sevillano. "No has dejado de comer y tienes a tu mejor amiga hecha una mierda. Dale un abrazo o algo. No entiendo lo que está pasando", exclamaba la presentadora desde el plató.