Tamara Falcó anuncia que se casa con Íñigo Onieva: "La mujer más afortunada del planeta"

Tamara Falcó ha anunciado que habrá boda con Íñigo Onieva. La marquesa se casará con su actual pareja en los próximos meses, algo que le ha causado la máxima ilusión. "Soy muy feliz, en eso se resume", ha espetado la hija de Isabel Preysler en sus redes sociales. En una instantánea en la que aparece besando a su futuro marido, mostrando el anillo de compromiso, Falcó ha dedicado unas bonitas palabras a Onieva.

"Antes de conocerte, Íñigo, me sentía completa y contenta, pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado", ha iniciado. "¡Qué locura! Pero como diría una sabia mujer: es una locura de Amor. Y como también dice San Pablo, en su carta a los Corintios: al final, en la vida lo único que importa es el Amor. Y escribo AMOR en mayúsculas porque se lo merece y esa felicidad que describo, es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo", ha detallado la marquesa.

"Atrás dejo la perfección mundana por una que para mi tiene mucho más valor: el Amor. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro", ha continuado, en un texto de lo m´s emocionante. "Gracias, por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás. Te quiero", ha culminado.

Tras la emisión de su reality en Netflix, en el que se avivaban los rumores de boda, Tamara Falcó finalmente se casará con Onieva en los próximos meses. Ya la semana pasada Falcó visitaba una prestigiosa marca de joyas. "No confirmamos nada, habría que hablar con Íñigo para saber cuando ha pasado esto exactamente porque yo no estaba en El Rincón en ese momento", ha indicado.

Por el momento no se sabe la fecha del enlace, pero Tamara asegura que le encantaría celebrar el día más bonito de su vida en El Rincón, el palacio que heredó de su padre, Carlos Falcó, y que tantas alegrías le ha dado. El Rincón está ubicado en Aldea del Fresno, en Madrid, y cuenta con treinta habitaciones y más de 120 hectáreas de terreno, con unos preciosos jardines.