Sorpresa entre los concursantes de 'Supervivientes 2025' al conocer el nombre del expulsado

La lista de nominados era enorme esta semana y durante la gala presentada por Carlos Sobera, los concursantes se llevaron una desagradable sorpresa, uno de ellos iba a ser expulsado durante la noche. A pesar del shock inicial, los participantes se han repuesto y han asumido con deportividad que alguien debería abandonar la playa en la que se encuentra viviendo para así dejar el concurso. Esta es la idea que tienen los supervivientes, pero lo que desconocen que a pesar de estar expulsados, tienen una segunda oportunidad en Playa Misterio donde se encuentran actualmente Samya y Manuel.

El jueves pasado se vivió una gala de infarto y es que la organización tomó medidas después de que uno de los participantes del grupo de Playa Furia cogiese un mechero y aprovechase la coyuntura para hacer fuego, este elemento tan ansiado en Supervivientes. En lugar de dejar que el responsable de traer el encendedor saliese solo a la palestra, todo el equipo hizo piña y decidieron que deberían estar todos nominados, por lo que hizo que la lista de personas con posibilidades de salir expulsadas se elevase a once concursantes, en total, sumando a Koldo y a Laura Cuevas que fueron los nominados por parte del equipo de Playa Calma.

En esta ocasión, el duelo final entre las dos personas que tenían posibilidades de salir expulsadas fueron Nieves Bolós y Carmen Alcayde. La audiencia tenía claro que quería que Nieves fuera la siguiente concursante que estuviera en Playa Misterio, aunque este hecho es desconocido por los habitantes de la isla. La expulsión de Nieves ha sido toda una sorpresa para todos los presentes incluida ella misma, que se marchaba apenada y sin apenas cruzar palabra ante la inesperada decisión de la audiencia.

Carmen Alcayde sí que ha querido tener unas palabras para Nieves y ha dejado muy claro lo que piensa de ella en este concurso. "Es de las mejores supervivientes que hay en esta isla, nos cuida a todos, ella merece quedarse mucho más que yo. No me lo creo", afirmaba incrédula la colaboradora de televisión.

Los compañeros de Nieves se han quedado igual de sorprendidos que ella cuando se han enterado de la triste noticia, algunos incluso se pensaron que se trataba de una broma por parte de la concursante, hasta que ha llegado la confirmación de Carlos Sobera. A partir de ahora, Nieves tendrá unos nuevos compañeros con los que seguir esta aventura, Manuel y Samya.

La lista de personas nominadas fue en descenso el pasado domingo cuando se produjo la triple salvación que dejó más tranquilos a Rosario, Koldo y Montoya. Desde entonces aún quedaban varios miembros del equipo de Playa Furia en la palestra, pero Carlos Sobera tenía una sorpresa preparada y es que dos de los nominados podrían salvarse durante la noche. La audiencia les ha concedido el favor a Pelayo y a Almácor, ambos tendrán la oportunidad de seguir una semana más siendo concursantes de Supervivientes.

Pelayo se batía en duelo con Damián cuando finalmente se alzó victorioso, no pudo contener su alegría y mandó un mensaje a todas las personas que lo han estado apoyando durante este tiempo y que hacen posible su permanencia en el concurso. "Gracias España. Esta experiencia es increíble, me encanta vivirla y os lo agradezco enormemente", expresaba el diseñador muy alegre por no seguir siendo uno de los nominados de la semana.

Almácor y Carmen Alcayde se quedaban en la recta final para ser los salvados y finalmente, Laura Madrueño cortaba la cuerda de la presentadora de Aquí hay tomate y dejaba como segundo salvado de la noche al cantante Almácor. El alicantino ha comenzado a bailar para expresar la emoción que le produce seguir en el programa una semana más.

Finalmente, los nominados de esta semana son: Damián Quintero, Ángela Ponce, Gala, Laura Cuevas y Carmen Alcayde, todos ellos se enfrentan a la posibilidad de ser los expulsados en la gala del próximo jueves que estará presentada por Jorge Javier Vázquez.