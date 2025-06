Shock entre los finalistas de 'Supervivientes 2025' al ver su sorprendente cambio físico

Este martes 17 de junio se vive en Madrid la final de Supervivientes 2025 y después de más de 100 días de concurso, los cuatro finalistas, Anita, Montoya, Borja González y Álvaro Muñoz Escassi han protagonizado una de las escenas más míticas del programa: su reacción al cambio físico que han sufrido tras su paso por los Cayos Cochinos.

El hambre, el desgaste físico y las pruebas realizadas como las mesas de las tentaciones han tenido un efecto demoledor en todos los participantes del concurso. Conforme el tiempo ha ido pasando, todos han ido dejando atrás la versión previa al reality y se han convertido en, prácticamente, otras personas. No sólo físicamente, sino emocionalmente y psicológicamente y es que este programa da para muchas horas de reflexión allí en Honduras.

Una de las reacciones más esperadas por la audiencia era la de Anita después de sufrir un cambio radical en una de las últimas pruebas. La catalana podía deleitarse con un par de trozos de lasaña si accedía a cortarse 20 centímetros de su melena. En un principio, la concursante de La isla de las tentaciones se negó en rotundo a pagar ese precio tan alto, pero todo cambió cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de realizar una videollamada con su hijo, fue en ese momento donde Anita en un llanto desconsolado permitió que Laura Madrueño le cortase el pelo.

Anita confesó que el pelo era algo muy importante para ella y que no estaba dispuesta a cortarlo, pero tras contemplar la posibilidad de ver a su hijo después de más de tres meses, se vio cómo pasaba de una melena larga a un corte por encima de la oreja. En redes sociales fue muy criticada la actuación de la organización con Anita, ya que consideraban que se estaban cebando con la joven, puesto que esta no paraba de llorar de manera desconsolada.

Pese a mostrarse muy angustiada en el momento del corte de pelo y posteriormente, la joven ha tenido la oportunidad de mirarse al espejo y su reacción ha sorprendido a todos. "Te juro que me queda mejor de lo que me esperaba, me recuerda cuando tenía tres añitos y mi madre me lo cortaba así, que era más buena…", confesaba Anita al verse con su nuevo look. Su reacción resiliente ha provocado los aplausos en plató, mientras se escuchaba a la joven repetir: "me gusta más para atrás" y volvía a comentar: "me gusta mucho".

Uno de los momentos más divertidos de este cambio físico ha sido cuando Montoya se ha encontrado con su reflejo. "Yo no he tenido barba nunca, ¿quién es este? Soy un Rey Mago, no me voy a cortar la barba hasta Navidad para poder ser Melchor. Yo no soy este, soy mi tío", expresaba el de Utrera con su particular humor característico.

Borja González también se ha sorprendido mucho con su cambio radical desde que entró, el joven ha reconocido que le ha costado reconocerse en el espejo. "Madre mía, qué barba. De cuerpo me he mantenido mejor de lo que pensaba, pero la cara me veo que no soy yo. Me veo y no me reconozco, es muy fuerte verse y no saber quién eres. Qué fuerte", aseguraba el valenciano con esa sensación extraña en la que no piensa que la persona que aparece en el espejo sea la misma que entró en el concurso.

Álvaro Muñoz Escassi también se ha sorprendido al ver su nuevo aspecto después de más de tres meses en Honduras. "Uy, los bracitos. Estoy en la mitad, qué lástima", es lo único que se ha atrevido a pronunciar después del shock que ha supuesto conocer su nueva apariencia tras su paso por segunda vez por Supervivientes después de 16 años.