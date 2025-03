Sandra Barneda se rompe en su viaje con Jesús Calleja: "Mi sobrino ha muerto hace menos de una semana"

Sandra Barneda ha viajado con Jesús Calleja y un grupo formado por Ágatha Ruiz de la Prada, Antonio Orozco, Omar Montes, The Grefg, Carlos Latre, hasta Nepal para vivir una de las experiencias más extremas en la vida. La presentadora de Mediaset no se encuentra en un buen momento personal y lo ha dado a conocer a toda la audiencia en un momento muy sincero y emotivo con el presentador del programa.

Los viajes que realiza Jesús Calleja con los famosos que van de invitados van mucho más allá de la travesía en sí, lo que se pretende en este programa es que el invitado realice un viaje a su interior y recuerde esta experiencia como algo único. Sandra Barneda ha dado todo en este viaje a Nepal y se ha emocionado al contemplar tanta naturaleza y belleza a su alrededor.

"Quiero darte las gracias porque es estar en la belleza más pura... Cuando has ido narrando todo lo que vamos a hacer... Así que gracias, antes de vivirlo, gracias", le decía llorando a Jesús Calleja. Han sido muchos los momentos que Barneda atesora de su viaje a Nepal. "Nunca hubiera pensado visitar Nepal en las circunstancias que fui: creo que con el dolor más grande de mi vida", afirmaba la presentadora de La isla de las tentaciones.

La pérdida de un ser querido es uno de los momentos más trágicos que se pueden vivir, una experiencia muy dura y de la que cuesta sobreponerse. Sandra Barneda ha aprovechado este viaje para poder sacar todo el dolor que llevaba. "Mi sobrino, Neo, muere con 20 años. No hace ni una semana que ha muerto y dudo mucho de mí, de mis fuerzas... es una hostia tan grande, tan bestia... una persona de 20 años con toda la vida por delante, es muy complicado" reconocía Sandra antes de derrumbarse frente a Calleja. "Ahora tengo que recomponerme un poco. Antes estaba superfeliz, rodeada de mi familia, todo bien, tocando la cima, y menos de veinte días más tarde, sucede la tragedia" añadía.

Esta pérdida ha sido todo un shock para la presentadora y Sandra ha reconocido si alguna vez será capaz de superar este momento de su vida: "Yo no me puedo comparar con que una madre pierda a su hijo, como es mi hermana mayor, pero yo no quiero vivir desde la herida... lo más fuerte es que la vida sigue, y asimilar eso, asimilar la pérdida de una persona que tenía toda su vida por delante".

En estos momentos tan complicados, Sandra Barneda, afirma que su pareja, Pascalle Paerel, está siendo una pieza clave para poder llevar esta pérdida un poco mejor. "Ella me aporta mucha calma, hay mucha comunicación, mucho amor", afirmaba la presentadora de televisión.