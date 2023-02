Sale a la luz el vídeo que destapa lo que Shakira no quiere que se sepa

Shakira sigue en el foco de la noticia. Desde que se anunciase su separación con el futbolista Gerard Piqué, con el que compartía una longeva relación y dos hijos en común, la artista colombiana protagoniza constantemente la actualidad de la prensa rosa. Su colaboración con el productor argentino Bizarrap y la reciente filtración de su nuevo tema apunta a una nueva era musical de la de Barranquilla, centrada en el desamor y el proceso de separación con el blaugrana.

Ahora, la cantante ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok que la deja en evidencia. La intención de Shakira era volver a lanzar una pulla a su expareja, precisamente en el día de los enamorados, San Valentín. En el vídeo aparece limpiando el suelo de su espectacular cocina. De fondo suena I might kill my ex, la canción de SZA cuya traducción literal al castellano es Mataría a mi ex.

La pulla ha sido más que efectiva, pero el vídeo deja entrever algo muy significativo. La de Barranquilla aparece en su cocina, fregando el suelo. La estampa es de lo más curiosa, pues la artista está en tacones y el suelo está cubierto por una especie de alfombra. Una imagen grotesca que demuestra que Shakira no destina demasiadas horas a las tareas del hogar.

Piqué vuelve a mencionar públicamente a Shakira

En el lado opuesto, Gerard Piqué ha vuelto a mencionar a su expareja públicamente. En una entrevista, el blaugrana ha asegurado que la persona más famosa de su agenda de contactos es Shakira. "Quizás le diría a mi antigua pareja. Estoy pensando en los seguidores que tiene en Instagram, Twitter… Si tengo que decir a alguien que no esté relacionado con el fútbol, sería ella. Y si fuera algún futbolista, Cristiano Ronaldo, porque es el más seguido del mundo", ha espetado el catalán.

Todo ello con la marcha de la colombiana a Miami a la vuelta de la esquina. Tal y como ha señalado El Programa de AR, Shakira ya se está despidiendo de los suyos. La colombiana acudió a un partido de beisbol de uno de sus hijos y "se estuvo despidiendo de los padres, del entrenador y de todo el mundo porque ya no va a ver más partidos de esta liga en este estadio". Así lo ha relatado una colaboradora del programa de Telecinco conocedora de los aspectos más íntimos de la artista.