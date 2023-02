Se filtra la nueva canción de Shakira, que también iría contra Gerard Piqué: así suena

Shakira no se cansa. La colombiana no consigue enterrar el hacha de guerra y se mantiene al pie del canón contra su expareja, el padre de sus hijos, Gerard Piqué. Tras Te Felicito, Monotonía y la Music Session 53 junto a Bizarrap, en la que destrozó al blaugrana a base de rimas, la de Barranquilla estaría preparando un nuevo lanzamiento musical, esta vez junto a Manuel Turizo. Y, como no podía ser de otra manera, se ha filtrado.

El fragmento que corre por las redes sociales es corto pero contundente. En él se puede escuchar a Shakira cantando "hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía". Por el momento se desconoce si la letra es posterior a la ruptura con Gerard Piqué, pero todo apunta a que la nueva etapa musical de la colombiana estará basada, por el momento, en el desamor. Ya sabéis, ella no llora, ella factura.

En cuanto a la música, la nueva canción de Shakira junto al monteriano Manuel Turizo suena mucho más a reggaetón que la sesión que publicó con el productor argentino Bizarrap. El ritmo urbano está más que presente, siendo una combinación de lo más curiosa. Y es que Turizo deja atrás melodías como la de La Bachata para adentrarse en una canción mucho más marcada y festiva.

Por el momento no se ha anunciado la fecha exacta de publicación de la canción, pero los rumores apuntan a que podría salir esta misma semana. Sin duda, Shakira se ha puesto las pilas en su faceta artística, pues tras años de sequía musical, la de Barranquilla tiene varios temas en el cajón guardados, listos para ser publicados y disfrutados por sus fans. Es el caso del tema con Karol G, que presumiblemente se iba a publicar el 2 de febrero, coincidiendo con su cumpleaños (y con el de Gerard Piqué).

Piqué pillado paseando junto a Clara Chía

En cuanto al futbolista, el catalán ha sido cazado en las últimas horas paseando de la mano de su novia, Clara Chía. El vídeo, grabado por un periodista de Europa Press, muestra como el blaugrana se mofa del trabajo del reportero, riéndose de él e incluso vacilándolo durante los cerca de dos minutos que dura la grabación del encuentro. En cuanto a Clara, la joven aguarda su rostro tras la espalda de Piqué, en un intento de esconderse de las cámaras. Una actitud de niñatos que demuestra, otra vez, que los ricos no merecen respeto alguno.