Risto Mejide, desolado tras la ruptura con Laura Escanes: "El dolor lo invade todo"

Risto Mejide lo está pasando mal tras anunciar que se separa de Laura Escanes. El publicista, padre de dos hijos, está atravesando uno de los momentos más duros de su vida sentimental. Tras siete años de relalción y una hija en común, Mejide y Escanes ponen punto y final a su historia, un cuento lleno de luces y sombras que ahora empieza a desmenuzarse.

Entre las reacciones de la ruptura, la más sonora ha sido la del propio Mejide. El presentador de Todo es mentira ha hecho un breve comunicado a través de su perfil de Instagram, tan solo veinticuatro horas después de anunciar que se separaban. "El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas", ha espetado el presentador.

"Ojalá tuvieran razón. Ojalá no estuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil", ha añadido, mostrando que la intensidad no mengua ni un segundo. "Y a los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre", ha continuado.

Risto lo está pasando francamente mal y una prueba de ello son sus símiles literarios. El publicista asegura que su ruptura "es un agujero negro que se te instala en el alma". Una metáfora de lo más oscura que plasma el dolor que está padeciendo al poner punto y final a su matrimonio más durarero. "Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esta", ha culminado.

Una ruptura que se veía venir

Mejide ya dio pistas de la ruptura hace unas semanas. Fue en Cariño, ¿pero qué dices?, su pódcast junto a Laura Escanes en Podimo, donde la ya expareja mantuvo una conversación sobre la eternidad de las relaciones. “Un día yo voy a llegar a casa y tú no estarás”, espetó de la nada Risto, a lo que Laura le respondió: “No. ¿Por qué estás dando por hecho que nos vayamos a separar? No lo entiendo”.

He de decir que la ruptura no me sorprende mucho porque cuando vi este tiktok me quedé flipando pic.twitter.com/Ur9KbymR6C — henry (@henryhenndrix) September 25, 2022

La conversación se tensó rápidamente. “Bueno, porque todo lo que empieza tiene que acabar”, añadió Mejide. “¿No crees que las cosas pueden durar eternamente?”, le respondió Escanes, a lo que el publicista sentenció un contundente “jamás”. La reacción de Laura fue de lo más natural. “Estoy súper triste ahora mismo. Estoy muy enfadada también”, culminó visiblemente afectada.