Los Reyes y sus hijas felicitan la Navidad con un recuerdo en especial para las víctimas de la DANA

La Navidad está a punto de llegar y los Reyes, Felipe VI y Letizia han querido mandar una felicitación navideña con una estampa inédita hasta el momento. Se ha escogido para la ocasión una foto familiar que se tomó durante las actividades conmemorativas del X aniversario de la proclamación de Felipe VI. La instantánea elegida para este 2024 ha sido una de los cuatro miembros de la casa real en el interior del Palacio Real después de presidir el Relevo Solemne de la Guardia Real con el que se iniciaron el 19 de junio las actividades para conmemorar el décimo aniversario de la llegada al trono del monarca. Este año, la familia real española no se ha querido olvidar de las personas que perdieron la vida en Valencia tras el paso de la DANA el pasado 29 de octubre.

La felicitación navideña en años anteriores recogía un mensaje de los reyes en el interior derecho, pero esta ocasión ha sido diferente y es que resulta que en el lazo izquierdo de la tarjeta han querido incluir un fragmento de un poema de Francisco Brines, Premio Cervantes 2020. Se trata del poema Un rastro de felicidad y con él se pretende homenajear a las más de 800.000 personas que se han visto afectadas tras el paso de las riadas por las diferentes localidades de la Comunidad Valenciana.

Poema de la felicitación navideña los Reyes / Casa Real

"Y busco un rostro que refleje luz, alguien como yo, teniendo muerte solo, tenga también, como tuviera yo, venciéndola, la vida." Dice el fragmento elegido por los Reyes de España y sus dos hijas. Ocho días antes de que falleciese el autor de este poema, Felipe VI y Letizia se desplazaron hasta la localidad valenciana de Oliva para hacerle entrega del premio.

En el lado derecho de la felicitación, aparece el texto "Feliz Navidad; juntos emprenderemos con confianza el nuevo año 2025", este mismo texto aparece también en inglés: "Merry Christmas and may web all face the New Year with greater confidence". Tras este mensaje aparece de su puño y letra escrito: "Con nuestros mejores deseos y gran afecto" y la firma de los cuatro miembros de la familia real: el rey, la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Felicitación navideña de la Casa Real 2024 / Casa Real

La felicitación concluye con la imagen y lema que había escogido Felipe VI para conmemorar el X Aniversario, "Servicio, compromiso y deber", que se utilizará hasta el 19 de junio de 2025. Los reyes eméritos, Don Juan Carlos y Doña Sofía, han publicado una felicitación navideña en la que aparece un escueto mensaje: "Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo", además de sus firmas.