Carlos III cambia la tradición e invita a 45 personas a pasar la Navidad en Sandringham

Carlos III está preparando los últimos detalles para celebrar la Navidad y como es tradición en la familia real británica se reunirán todos en la residencia privada de Sanderingham, en la costa de Norfolk. Las costumbres son algo inherente a la monarquía británica y se siguen los mismos patrones a la hora de la celebración de estas fechas que ya instauró Isabel II, no obstante, en esta ocasión el padre de William y Harry ha querido saltarse el protocolo y aumentar el número de invitados para esta ocasión.

Tradicionalmente, los que acudían a Sandringham era la familia más cercana a los miembros principales de la corona, pero este año Carlos III ha hecho una excepción y ha sumado un total de 45 personas a esta celebración. El motivo: el año tan difícil que ha pasado el monarca. Tanto él como su esposa, Camilla Parker, han visto como su salud se deterioraba y empeoraba. A principios de año, el propio Carlos III confirmó que padecía cáncer y la reina consorte también se ha visto afectada por varias infecciones respiratorias. Por esta razón han querido reunir en estas fechas tan señaladas a más amigos y familiares que se extiende más allá de los que tienen sangre Windsor o han entrado en la realeza a través del matrimonio.

La noticia de que serán más de los habituales en estas fechas en Sandringham ha sido desvelado por Tom Parker Bowles en una entrevista reciente. "Han sido dos años infernales para ellos. Cuanto más mayor te haces, más consciente te vuelves de la mortalidad, especialmente con las enfermedades y el resto de cosas Mi madre dijo: ‘Me encantaría que vinieras, hace mucho que no paso la Navidad contigo'", explicó el hijo mayor de la reina Camilla.

Durante el reinado de Isabel II la norma era clara: si no están casados, no están invitados. Esta norma fue rota de manera extraordinaria en 2017 cuando la monarca quiso que Meghan Markle, por entonces prometida del príncipe Harry, formase parte de esta bonita tradición navideña. En esta ocasión, los duques de Sussex no han recibido invitación de los monarcas británicos para reunirse en familia en Sandringham.

¿Quiénes son los 45 invitados de Carlos III en Navidad?

Los anfitriones son Carlos II y Camilla Parker Bowles a ellos hay que sumarles los siguientes miembros de la familia real, los príncipes de Gales. El príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis estarán presentes. Quienes no pueden faltar en una ocasión tan especial son la princesa Ana y su marido, el vicealmirante Sir Timothy Laurence. Este es el núcleo principal de la familia Windsor, que contaría también con el príncipe Harry, Meghan Markle, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, si no hubieran renunciado a su posición y estuviesen distanciados de la familia real británica.

En este año, algunos de los miembros más cercanos a los monarcas podrán llevar a Sandringham a todos sus descendientes, lo que incluye a Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, con sus hijas, Savannah e Isla, y su hermana Zara con su esposo Mike Tindall y sus pequeños: Mía, Lena y Lucas.

Los duques de Edimburgo estarán presentes en estas festividades: Sophie y Eduardo, los cuales, presumiendo que pueden llevar a sus hijos, se desplazarán a la finca con Lady Louise y James, conde de Wessex. El príncipe Andrés está invitado en esta ocasión, a pesar de haber sido desplazado tras su escándalo sexual. Un dato que ha llamado la atención es que acudirá a Sandringham Sarah Ferguson, que no pisa la casa familiar desde 1991. Al evento están invitadas Beatriz y Eugenia de York, con sus respectivos cónyuges, Edoardo Mapelli y Jack Brooksbank, y sus hijos, Sienna, August y Ernest.

Los hijos de Camilla y la hermana de esta se suman a la celebración en la finca familiar. Annabel Elliot, hermana de la monarca consorte y los hijos del matrimonio anterior de la reina: Tom y Laura, acudirán también su yerno Harry y los nietos: Lola, Freddy, Eliza, Gus y Louis. Los otros familiares que no faltarán a esta cita tan especial serán los dos hijos que tuvo la princesa Margarita, hermana de Isabel II, y sus descendientes. Lady Sarah Chatto (con su marido Daniel y sus dos hijos, Arthur y Samuel) y David Armstong-Jones, segundo conde de Snowdon, que tiene dos hijos, Lady Margarita y Lord Charles.