El príncipe Harry y Meghan Markle no pasarán las navidades junto a Carlos III

La familia real británica se prepara para unas fechas señaladas como sucede en todas las casas, llega la Navidad y con ella suelen venir las visitas de los familiares que viven lejos del núcleo familiar. Aunque este no es el caso de la familia Windsor. Carlos III no ha invitado a su hijo, el príncipe Harry, ni a su nuera, Meghan Markle, a pasar estos días en Sandringham, lugar en el que se reúnen los miembros de la monarquía británica desde años como es tradición.

Isabel II no dudaba en contar con casi todos los miembros de la familia en Navidad a pesar de que las circunstancias no fuesen las idóneas, no obstante en la actualidad la unidad familiar de la casa real británica dista mucho de ser perfecta y eso provoca grandes ausencias en fechas tan señaladas. Según se han hecho eco los medios americanos, Carlos III no habría invitado a Harry ni a su familia a pasar la Navidad en Reino Unido, algo que puede extrañar ya que el año pasado estuvo presente el príncipe Andrés a pesar de no estar en buenos términos con su hermano a cuenta del Royal Lodge.

Los duques de Sussex no acuden a celebrar las fiestas navideña desde 2018, tan sólo han sido dos las ocasiones en las que la pareja ha estado reunida al completo en Sandringham. En 2017 fue la primera vez que Meghan Markle participó en dicha tradición aunque aún no había pasado por el altar y en 2018 estaba esperando a su primer hijo. En 2019 la joven pareja pasó la Navidad en Canadá y fue en 2020 cuando los duques de Sussex se desmarcaron de la casa real con el comunicado emitido en el que renunciaban a sus privilegios. Desde entonces Harry y Markle han pasado todas las navidades por su cuenta.

Harry se enfrenta a la justicia británica

Una nueva afrenta legal podría haber sido el detonante para que el monarca británico ni si quiera ofreciera la posibilidad a su hijo y sus nietos de acudir a la reunión familiar. El príncipe Harry no está conforme con la decisión que se tomó en 202 cuando se dijo que cuando él o algún miembro de su familia viajasen a Reino Unido no tendría protección porque ya no pertenecen a la casa real británica. El hijo de Lady Di lleva cuatro años luchando por este derecho y según algunos medios, sus abogados podrían basar su argumentación en la protección que se le otorgó a Taylor Swift en verano tras ser amenazada con un ataque terrorista: "La decisión del Gobierno de proporcionar a Taylor Swift escoltas policiales armadas durante sus actuaciones en el estadio de Wembley en agosto de 2024 pone de relieve importantes inconsistencias en el modo en que las autoridades del Reino Unido toman las decisiones de protección, lo que plantea dudas sobre la transparencia y la coherencia del proceso".

Esta batalla legal tendría lugar en la primavera de 2025 y quizás vuelva a repetirse el momento en el que el príncipe Harry vuelva a su país de origen para pelar por lo que considera justo tanto para él como para su familia. El hijo menor de Carlos III reivindica seguridad pública debido a su propia condición ya que es el hijo del rey y es algo inherente a su persona aunque él ya no pertenezca a la familia real.